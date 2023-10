El estrés es ese estado que se presenta en las personas cuando estas se encuentran en determinadas situaciones que generan ese estado mental. Según la Mayo Clinic, “los síntomas de estrés pueden afectar su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos, y su comportamiento”.

En ese sentido, la entidad menciona que “el estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud, como la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes”.

Por esta razón, Salud y Algo Más dialogó con el médico internista Juan José Márquez, quien dio detalles sobre el tema y explico la relación del estrés con la salud humana.

“Hay muchas confusiones, hay que entender que el estrés es simplemente sacar algo del comportamiento habitual del cuerpo y llevarlo a un comportamiento extremo”, inició explicando el experto.

Añadiendo a la vez que “a nivel médico el estrés se puede entender desde el tema fisiológico en nuestras células cuando estamos sometidos a un alimento, por ejemplo, o bien sea cuando estamos expuestos a una carga tensional alta”.

Y en ese sentido que la cuestión “no es que le echemos la culpa al estrés, pasa que hoy en día la población vive en estrés, viven en un afán de productividad, de conseguir las cosas, de complacer y hacen que vivan en un estrés mayor”.

Recalcó el médico que “el estrés no es malo”, ya que “hace sacar al organismo de la situación base, por ejemplo, ‘voy a pasar la calle y un carro me pita, en ese momento mi cerebro explota, dice que algo va a pasar y salgo corriendo’. Ahí pasa algo bueno, me sacó de la calma, mandó hormonas y activó la huida que voy a tener corriendo para poder salir y alejarme de eso que me está agrediendo; eso es un estrés positivo”, ejemplificó.

“Pero también hay estrés negativo y es el de por ejemplo cuando estamos en el trabajo presionándonos o las condiciones externas”, añadió.

Por otro lado, el experto se refirió a la relación entre ansiedad y el estrés.

“La ansiedad es una expresión del mal manejo del estrés, tenemos un precipitantes externos del estrés que pueden ser buenos, pero también está el precipitante interno que es la manera de como afrontamos nosotros la realidad, nuestros problemas”, relató.

Dijo finalmente que “si usted sabe que hay un ‘gatillo disparador’ identificado, pude ser por ejemplo el jefe, trate de resolver el problema y si el problema no se puede resolver, es el momento en el cual hay que tomar decisiones importantes: o es el estrés del trabajo o soy yo”.

