María Fernanda Cuarán, health coach en medicina funcional, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio, aliado de Pulzo, para contar su experiencia de vivir con linfoma no Hodgkin.

“Uno no cree que esas cosas le van a llegar a uno. Me encontraron unas masas en el retro perineo que tuvieron un crecimiento exponencial. La médica me dijo que había que diagnosticarme por un linfoma no Hodgkin”, comentó.

María Fernanda tenía un viaje fuera del país que tuvo que ser pospuesto cuando le encontraron el linfoma. Es por esto que mencionó que sintió frustración.

“Recuerdo que cuando estaba en la cita con el internista me acordé de ‘vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestras manos’, pero estaba la otra parte de hacer el trabajo en casa. Los médicos se equivocan, también se basan en unos diagnósticos. Él me dijo que debía tener la actitud más fuerte y vibrante posible”, dijo.

“Lo primero que impacta es el sistema nervioso y cuando me enteré las emociones cambian, por lo que me recomendó acompañarme de un psicólogo”, añadió.

“Venía experimentando una fatiga crónica. Uno tiene síntomas, lo que pasa es que son varios. Venía con cambios de humor no normales, fiebres difusas y empezó una rasquiña bastante molesta”, relató.

Sin embargo, aclaró que la anemia fue la que permitió que las masas crecieran de manera exagerada.

Y es que su padecimiento no se detiene ahí, pues hace 12 años había sido diagnosticada con epilepsia, un tiempo que le ha servido para entrenarse y manejar de la mejor manera esa condición.

