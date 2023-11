Según el National Cancer Institute “el aparato digestivo está formado por órganos que son importantes para digerir los alimentos y los líquidos”.

Adicionalmente, el National Institutes of Health puntualiza que “la digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano”.

Sin embargo, en algunos casos se relacionaría a las emociones con el sistema digestivo, en donde se dice que estas tendrían impacto sobre esa estructura. Por esta razón, y para profundizar más sobre el tema, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más la psicoterapeuta Andrea Lasprilla.

La experta inició explicando que es la biosanación y emocional. “Bio hablamos del cuerpo, y sanación, porque buscamos recuperar el estado natural del cuerpo, y emocional, porque es claro que cuando nuestras emociones no están bien nuestro cuerpo físico tampoco lo está”.

Explicó, por otro lado, sobre el impacto de las emociones en el sistema digestivo. “Hay ciertos patrones, pero todo depende de la interpretación que cada persona le da. Por ejemplo, para una persona la pérdida de un ser querido pueda ser tristeza, para otro es separación, si es tristeza puede que se represente en los pulmones, y en el otro puede ser un tema de piel, pero es importante no generalizar porque todas las personas son diferentes”.

En ese sentido, la experta realizó un ‘barrido’ de las partes del sistema digestivo y su relación con determinadas emocionales.

“La boca lo que representa es atrapar algo, decimos ‘me quitaron de la boca el ascenso’, por ejemplo. Ahí se pueden presentar cosas a nivel de lengua, de dientes, todo eso nos habla de separación”, contó.

Además, que “cuando hablamos de la garganta, sucede algo y siento que se me queda atorado: ‘me dijo algo tan horrible que no me lo puedo tragar’, ahí el conflicto emocional es de no poder asimilar algo”.

Y así mismo, que “en la boca del estómago se expresan muchas emociones, sobre todo la falta de afecto”. Puntualizó que la cuestión es “cómo aprendo a escuchar a mi cuerpo y entender esa lógica para evitar que los síntomas se vuelvan insoportables”, dijo.

En ese aspecto, enfatizó que lo importante es saber “gestionar mis emociones para que no se conviertan en gastritis, ulceras, hipertensión, etc”, concluyó.

Por otro lado, la experta dio algunos consejos sobre el manejo de las emociones. Iniciando por el disgusto. “Un ejercicio muy sencillo y básico puede ser la silla vacía, que después del disgusto sea con pareja, familia o del trabajo, se busque un espacio e imaginar esa persona en frente dándose el permiso de expresar todo lo que no se pudo expresar antes”, cerró.

