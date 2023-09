Una de las enfermedades más comunes en el mundo es la bronquitis aguda. Esta patología se deriva de la bronquitis, y de acuerdo al Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Estados Unidos, esta enfermedad, la bronquitis, se da cuando las vías respiratorias (bronquios) se inflaman y provocan tos. Es usual que los pacientes tengan tos con mucosidad.

La bronquitis se presenta de dos maneras, aguda o crónica. La bronquitis aguda, enfermedad que tuvo Gustavo Petro el año pasado, se da por un periodo corto de tiempo, mientras que la crónica es por largo plazo.

El mismo centro de prevención de enfermedades advierte que la bronquitis aguda se da de forma frecuente. Además, usualmente se asocia a una infección que puede ser contagiosa. Esta patología se caracteriza porque los pacientes se recuperan en unos días o semanas.

Por otra parte, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aclaró que a esta enfermedad también se le conoce como resfriado de pecho. “Ocurre cuando las vías respiratorias en el pulmón se inflaman y producen mucosidad en los pulmones. Eso es lo que lo hace toser. La bronquitis aguda puede durar menos de 3 semanas.”

Causas de la bronquitis aguda

La Clínica Mayo ha establecido que esta enfermedad suele darse por lo general por virus. “Generalmente son los mismos virus que causan los resfríos y la gripe (influenza).”

Además, aclaró que las medicinas no suelen ser muy funcionales en esta patología. “Los antibióticos no matan los virus, por lo que este tipo de medicamentos no resultan útiles en la mayoría de los casos de bronquitis.”

Adicionalmente, también afirmó que la bronquitis aguda se puede también dar por bacterias.

¿Cómo identificar que se tiene bronquitis aguda?

Para identificar la presencia de la enfermedad es necesario prestar atención a los síntomas. los ciudadanos pueden evidenciar la bronquitis aguda cuando tienen:

Tos con o sin mucosidad

Dolor en el pecho

Cansancio o fatiga

Leve dolor de cabeza

Leves dolores corporales

Dolor de garganta

De igual forma, la Clínica Mayo resaltó que otros síntomas pueden ser:

Producción de mucosidad (esputo), que puede ser transparente, blanca, de color gris amarillento o verde, la cual rara vez se puede presentar con manchas de sangre

Dificultad para respirar

Fiebre ligera y escalofríos

¿En qué momento ir al hospital por bronquitis aguda?

¿En qué momento ir al hospital por bronquitis aguda?