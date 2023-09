Según MedlinePlus, web producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU, los problemas en la garganta “son comunes” y “la causa suele ser una infección viral, pero otras causas incluyen alergias, infecciones por la bacteria estreptococo o ácidos del estómago que regresan al esófago, llamado reflujo gastroesofágico, o ERGE”. Recientemente se conoció si se puede bajar de peso tomando agua con limón.

La misma biblioteca menciona que “la mayoría de los problemas de la garganta son menores y desaparecen por si solos. Cuando es necesario un tratamiento, depende del problema”.

Sin embargo, para hablar del tema y explicar el panorama general de este tipo de padecimientos, por los micrófonos de Salud y Algo Más pasó Juan Carlos Avellaneda, médico otorrinolaringólogo.

El experto inició mencionando que en el tema “hay varias cosas, lo primero es que las personas que viven de la voz, por ejemplo, tienen que ser consientes de los cuidados que deben tener”.

Y estos cuidados cuáles son, pues según el doctor Avellaneda, van desde la hidratación hasta la evasión de acciones que lastimen esa herramienta.

“Hay cuidados fáciles de hacer. Una herramienta puede ser, valga la redundancia, evitar todo lo que afecte la voz: humo, vapeadores, ambientes contaminados, hacer esfuerzos importantes con la voz. Pero algo que se puede hacer para ayudar a la calidad de la voz es la hidratación: es tanto consumo de líquidos como la hidratación loca l, esto se ve por el color de la orina, si se ve que está más amarilla o concentrada, uno puede tomar agua para hidratarse”, dijo.

Por otro lado, el otorrinolaringólogo se refirió al uso de tapabocas tras ser cuestionado sobre si este podría minimizar los problemas en la garganta.

“Hay muchos pacientes que dicen que usan tapabocas y eso permite mantener un aire más húmedo y cálido, eso evita que ingresen patógenos, virus, bacterias y no tiene nada contraproducente; hay que cambiarlo con regularidad, pero si hay alguien que se siente mejor usándolo, no hay ningún inconveniente, hay muchos pacientes que me dicen que incluso duermen con tapabocas”, relató.

Añadiendo al tiempo que “la garganta es un órgano muy sensible, a veces se manifiestan factores en la garganta, pero la etiología puede ser un problema en el pulmón, el esófago u otras áreas”.

Desde otro aspecto el doctor tocó el tema de la picazón o ‘carraspera’ en la garganta y las gárgaras que algunas personas suelen hacer buscando una solución, mencionando que estas no tendrían un mayor efecto.

“Esto puede ser algo muy común asociado a los cuadros alérgicos, depronto alguien que tenga rinitis puede tener este síntoma. Viene otra parte muy común que son las gárgaras laríngeas y estas que todos hacemos con agua, sal y limón o las varias formas de hacerlo tiene muy poco efecto porque cuando se hace se busca que limpie o aclare la voz, y el agua nunca debería tocar las cuerdas vocales, si las toca significa que tenemos algo mal. Estas gárgaras que se hacen con distintas sustancias no tienen mayor efecto”, comentó el doctor.

En otro sentido, luego de ser preguntado por la constante acción de escupir y el sentir la saliva espesa, dijo que “si uno siente que la saliva esto puede ser por dos causas: no hay bastante liquido que permita que se haga una saliva acuosa, o algo esta pasando con las glándulas y ahí valdría la pena consultar”, dijo.