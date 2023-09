En la constante búsqueda de tener hábitos saludables, la industria alimentaria ha impulsado la idea de que ciertos alimentos son saludables, incluso si no hay pruebas científicas que lo respalden. Esto ha llevado a que muchas personas consuman estos alimentos creyendo que están mejorando su salud, pero algunos son solo mitos y podrían hacer lo contario. Recientemente se dio a conocer si el aguacate es una fruta o una verdura.

Acá le explicamos por qué algunos alimentos que se creen saludables no lo son tanto, según diferentes expertos e investigaciones.

(Vea también: Truco para hacer suero costeño en casa; solo necesita tres ingredientes)

• Arándanos

Una investigación hecha por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) alerta que podrían no ser “tan sanos” debido a su alto contenido en pesticidas, los cuales, según advierte la Agencia estadounidense de Protección Ambiental, pueden suponer un riego para la salud de los seres humanos, si son expuestos en grandes cantidades.

Algunos tipos de pesticidas diseñados para eliminar plagas pueden afectar al sistema nervioso. causar irritación en piel u ojos, afectar al sistema endocrino e incluso algunos podrían ser cancerígenos.

Por otro lado, los arándanos se han considerado una fruta rica en antioxidantes, que pueden ayudar a proteger el cuerpo del daño celular, pero no hay pruebas científicas que respalden la afirmación de que los arándanos previenen las infecciones urinarias. De hecho, un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que el jugo de arándanos no era más efectivo que el placebo para prevenir las infecciones urinarias.

• Zumo de naranja

El zumo de naranja es una fuente de vitamina C, que es importante para el sistema inmunitario. Sin embargo, también es una fuente de azúcares añadidos. Un vaso de zumo de naranja contiene alrededor de 12 gramos de azúcares añadidos, que es más del 25% de la ingesta diaria recomendada para adultos, según lo expuesto por la Fundación Española de Nutrición.

Estudios como el publicado en ‘The BMJ’ en 2013, han sugerido que el consumo de zumos de frutas puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, mientras que el consumo de frutas enteras parece reducirlo.

(Lea también: Truco para hacer garbanzos en la air fryer; le quedarán ‘crocanticos’)

• Yogurt griego

El yogurt griego es un alimento popular que se promociona como una fuente de proteínas saludables. Sin embargo, el yogurt griego también es una fuente de azúcares añadidos. Un envase de yogurt griego contiene alrededor de 10 gramos de azúcares añadidos, que es más del 5% de la ingesta diaria recomendada para adultos, según la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas.

• Barras energéticas

Diferentes barritas energéticas, promocionadas como una opción saludable para los deportistas, contienen azúcares añadidos, grasas saturadas y conservantes. Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics encontró que las barritas energéticas no eran más efectivas que los frutos secos o la fruta para mejorar el rendimiento deportivo.

Lee También

Siempre es importante que antes de consumir un producto, se investiguen las afirmaciones de salud de los alimentos antes de consumirlos. Las empresas alimentarias a menudo utilizan el marketing para exagerar los beneficios de sus productos.

Algunas recomendaciones son: