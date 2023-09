El representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo pasó por los micrófonos de W Radio para hablar de la incursión de la minga indígena a las instalaciones de la Revista Semana en la tarde de este viernes 29 de septiembre.

“No está bien nunca graduar como opositor a los medios de comunicación en un gobierno. La minga está reaccionando frente a muchas afirmaciones contra ellos, los han tratado de delincuentes, de guerrilleros, de terroristas y ellos son un pueblo autónomo”, indicó.

(Vea también: Policía y Fiscalía volaron para defender a Revista Semana de toma indígena)

Ocampo recordó que en su momento los indígenas también trataron de entrar a la Casa de Nariño y al Congreso. “El pueblo indígena no es sirviente del Gobierno, es autónomo”.

De otro lado, rechazó las declaraciones de Vicky Dávila que culpan al discurso del presidente Gustavo Petro como el desencadenante de estas acciones violentes.

“Tratan de sacarle jugo, partida política, ganancia a esto. Debemos indicar que estas acciones no están bien. La violencia nunca será una estrategia de salida, pero nos invita a moderarnos todos, a no cazar peleas y no poner en el ojo del huracán como los han puesto a los indígenas”, sostuvo.

Posteriormente, invitó al diálogo para superar este nuevo suceso en contra de un medio de comunicación. “Nunca se debe intimidar a la prensa ni a nadie. El pueblo indígena es autónomo, entonces no queda bien decir que es por culpa del presidente que actúen así, lo han hecho antes”, concluyó.

