Un brutal ataque armado segó la vida de dos policías en el casco urbano de Morales, Cauca, en un nuevo episodio de violencia que sacude al departamento.

Los patrulleros Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordan Isaac Rosado Salles, ambos de 25 años y miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), fueron asesinados mientras hacían labores de vigilancia cerca de la estación de Policía y el parque principal.

El atentado, atribuido al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, liderado por alias ‘Iván Mordisco’, dejó una estela de pánico entre los habitantes y encendió las alarmas sobre la creciente inseguridad en la región.

#ATENCIÓN Dos policías fueron asesinados hace pocos minutos en Morales, Cauca. A esta hora autoridades verifican posible explosivo abandonado en la zona urbana. La sede de la Alcaldía fue evacuada. @oscar10solartehttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/23EoNlm347 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

Según testigos y un video que circula en redes sociales, los atacantes, vestidos como trabajadores rurales, se acercaron con paso calmado a los uniformados antes de desenfundar armas automáticas y disparar a quemarropa.

El hecho ocurrió en una zona donde ya existían alertas por posibles hostigamientos a la estación de Policía, lo que había motivado el refuerzo con efectivos del Emcar.

Asesinos de Policías en Cauca huyeron con sus fusiles

Tras el ataque, los responsables huyeron a pie por las calles del municipio, llevando consigo los fusiles de los policías asesinados y disparando al aire para evitar ser perseguidos, antes de perderse en la zona montañosa de la periferia.

#ATENCIÓN En video quedó registrada la huida de los señalados asesinos de dos policías en Morales, Cauca. Escaparon con los fusiles de los uniformados y realizando disparos por el parque principal. @oscar10solarte https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/AzvkhsZTIo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

El hallazgo de un paquete sospechoso cerca de las víctimas obligó a las autoridades a acordonar el área y desplegar agentes antiexplosivos, mientras los compañeros de los patrulleros intentaban reaccionar.

Morales, ubicado en el nororiente del Cauca, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos meses, en medio de la disputa territorial del frente ‘Jaime Martínez’, una de las estructuras más activas de las disidencias de las Farc.

