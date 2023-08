La Policía reveló la identidad del hombre asesinado la noche de este miércoles 30 de agosto durante una manifestación politica en Sincelejo.

Según un comunicado la víctima es Dionisio Salas Salas alias “Bola 8″ quién, supuestamente, expendía de estupefacientes en Sincelejo.

El homicidio ocurrió cuando la víctima se encontraba en un evento político liderado por el candidato a la alcaldía de Sincelejo Aldemar Alfaro.

El informe de la Policía señala que la víctima “sería el coordinador delictivo del grupo delincuencial Los Norteños en la urbanización Altos de la Sabana, encargado del tráfico de estupefacientes en la zona norte”.

El hecho, según la Policía, fue cometido , al parecer, por integrantes del frente Manuel José Gaitán de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Sin embargo, para el candidato Aldemar Alfaro, él era el objetivo del atentado que también dejó una mujer herida.

“Lo que ocurrió es un atentado contra la democracia y es un atentado contra mí, esa es la lectura que hay que darle”, señaló en tono airado Alfaro.

Recordó como el tema de la seguridad en Sincelejo ha sido abordado por él desde el año anterior cuando convocó a la ciudadanía y las autoridades a un cabildo abierto.

“Se ejecutaron las audiencias de cabildo abierto y en ellas fui amenazado públicamente al frente del coronel (de la Policía) , al frente del comandante de la Brigada (Brigada1 de Infantería de Marina), del gobernador y de todas las autoridades administrativas”, expresó el candidato Alfaro.

Alfaro recordó que luego de las amenazas recibidas la Policía le brindo algunas medidas de seguridad consistentes en visitas domiciliarias que ya fueron suspendidas y las cuales considera irrisorias.

El candidato Alfaro criticó que en el acto de lanzamiento de su campaña este miércoles 30 de agosto, cuando ocurrió el atentado, no hubiese policías velando por la seguridad del evento, hecho similar al del candidato presidencial en Ecuador.

Lo anterior pese a los antecedentes, y que había solicitado y obtenido legalmente todos los permisos para hacerla manifestación pública.

Alfaro reveló que a su escolta le habían llamado a las tres de la tarde de este miércoles 30 de agosto diciéndole que iban a sabotear el evento.

” Y yo espera eso, porque el miedo de los politiqueros no es más que alguien como yo del popular(…) pueda llegar a la Alcaldía de Sincelejo”, dijo Alfaro.

Anticipó, con base en lo anterior, que no aceptaría la versión de las autoridades en el sentido de que la víctima del atentado tenía antecedentes judiciales.

Por último Alfaro pidió a las autoridades que velen por su seguridad advirtiendo que ” Si a mi no se me salvaguarda la vida, seguridad yo seré un hombre muerto, seré un hombre muerto y como lo he dicho en todos los discursos si mi sangre tiene que correr por el piso , que corra, pero no desfalleceré”.