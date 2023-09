El ayuno intermitente es una práctica que ha estado en tendencia durante los últimos años. Sin embargo, este tipo de dieta, como cualquier otra, tiene que ser desarrollada con precaución, ya que de no hacerlo las personas pueden presentar complicaciones en su salud.

De igual forma, expertos han señalado que en esta dieta la manera de regular el consumo de los alimentos puede traer beneficios, sobre todo, en lo relacionado con el peso.

Uno de los principales motivos por el que el ayuno intermitente ha estado en tendencia se debe a que se ha firmado que al desarrollar esta dieta las personas pueden bajar de peso de forma increíblemente rápida. No obstante, como en toda dieta la eficacia depende de la disciplina y la responsabilidad con la que se practique, así como se reveló la manera de poner en práctica bajar de peso con grasas.

Por otra parte, esta dieta como cualquier otra es importante que sea supervisada por un especialista de la salud.

¿Qué es el ayuno intermitente?

La experta en nutrición deportiva Carolina Pinzón comentó en los micrófonos de Caracol Radio que el ayuno intermitente es “generar periodos interválicos entre no consumo de calorías o menor consumo significativo y consumo habitual”.

Lo anterior, significa que las personas dejan de consumir alimentos por varias horas durante uno o varios días. No obstante, en medio de esos periodos de no consumo de alimentos las personas pueden ingerir bebidas como lo es el café o el agua para calmar la sensación de hambre. A su vez, el ayuno intermitente se puede realizar de varias maneras.

El nutricionista Juan Sebastián Peña comentó que el ayuno intermitente es un tipo de dieta en la que que se tiene como intención “no suministrar el 100% de las calorías los días de ayuno, sino del 25% al 75% o privar al cuerpo del 25% al 75% aproximadamente de la energía. Eso depende del método que se vaya a utilizar”.

Tipos de ayuno intermitente:

Esta dieta tiene una particularidad y es que se puede desarrollar de tres maneras dependiendo de qué tanto compromiso y esfuerzo quiera implementar la persona que lo va a realizar. Esto significa que el ayuno intermitente o el no consumo de alimentos se puede prolongar por más horas dependiendo de la persona.

Al respecto la reconocida Clínica Mayo explicó que existen distintos tipos de ayuno intermitente conocidos como Ayuno de días alternos, Ayuno 5:2 o Ayuno diario con tiempo restringido:

Ayuno de días alternos: En donde las personas tienen una dieta normal un día y al siguiente ayunan completamente o se consume una comida (de menos de 500 calorías).

En donde las personas tienen una dieta normal un día y al siguiente ayunan completamente o se consume una comida (de menos de 500 calorías). Ayuno 5:2: Se hace una dieta normal por cinco días a la semana y se ayuna dos días.

Se hace una dieta normal por cinco días a la semana y se ayuna dos días. Ayuno diario con tiempo restringido: En este se busca alimentarse con normalidad, pero solo durante ocho horas cada día. Es decir, las personas pueden, por ejemplo, desayunar y almorzar, pero no cenar.

Contraindicaciones del ayuno intermitente:

El mismo centro médico alertó que al realizar este tipo de dieta las personas pueden evidenciar ciertos síntomas secundarios, que tras estar presentes pueden desaparecer un mes después. Estos son hambre, fatiga, insomnio, náuseas y dolores de cabeza.

Aunque es una dieta que sirve para bajar de peso, no es para todas las personas. La Clínica Mayo aclaró que: “el ayuno intermitente es seguro para mucha gente, pero no para todos. Saltarte las comidas puede no ser la mejor manera de controlar tu peso si estás embarazada o amamantando. Si tienes cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otros problemas médicos, habla con tu médico antes de comenzar el ayuno intermitente”.