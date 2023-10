Además de ser una necesidad fisiológica, comer representa toda una experiencia para los seres humanos; pues le brinda un placer sensorial al cuerpoy se puede llegar a disfrutar mucho, ya que la diversidad culinaria global le brinda un toque especial a cada preparación y ocasión. Sin embargo, algunas personas consumen una mayor cantidad de comida que otras, lo que puede verse determinado por factores como el peso corporal, los problemas digestivos o el apetito y, es por esa razón, que se crean alternativas dietarías para las personas que buscan perder peso o se consume una mayor cantidad de alimentos para llegar al peso ideal según la estatura.

A su vez, es común escuchar que al comer mucho “se agranda el estómago”, por lo que aquí en Caracol Radio le explicamos qué tan cierta es esta afirmación y cómo funciona la cantidad de alimentos que se ingieren con el tamaño del estómago:

¿Si come mucho su estómago se vuelve más grande?

Como indica el Dr. Gonzalo Guerra Azcona, director médico y jefe del equipo de cirugía general y digestiva del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, el estómago no cambia de tamaño por comer mucho. En ese sentido, lo mismo ocurre cuando se come poco; pues realmente, según el experto, lo que ocurre es que la grelina, es decir la hormona de la saciedad, se regula según la cantidad de comida que se ingiere.

Lo anterior se refiere a que, en aquellas épocas en las que se come mayor cantidad de alimentos, el cerebro recibe la señal de saciedad más tarde, contrario a cuando se está consumiendo menos, ya que el cerebro recibirá las señales de saciedad en un menor tiempo, por lo que el estómago no cambia su tamaño, sino que lo que cambia es la sensación de saciedad, que también se podría regular con métodos poco convencionales como ver fotos de comida, conozca aquí por qué.

¿Qué pasa si está acostumbrado a comer poco y luego ingiere muchos alimentos?

En algunas ocasiones, las personas buscan subir de peso, por lo que recurren a una ingesta de más alimentos; no obstante, para un cuerpo que come poco puede ser perjudicial comer grandes cantidades de comida sin acostumbrar el cuerpo, ya que este no es habitual que se almacene dicha cantidad de comida.

Según Guerra, se podrían producir síntomas como náuseas, sensación de presión e hinchazón abdominal, que serían perjudiciales para el bienestar individual y generarían incomodidad.

¿Y qué pasa si se achica el estómago con cirugía?

Este procedimiento se denomina cirugía bariátrica, una intervención quirúrgica que, según el Instituto Nacional del Cáncer del Gobierno de Estados Unidos, ayuda a las personas obesas a adelgazar, pues, aunque hay muchos tipos, se cambia el funcionamiento del sistema digestivo y contribuye a la reducción de la capacidad para contener alimentos, lo que, a su vez, genera sensación de saciedad más rápido. Sin embargo, es fundamental tener la orden de un profesional médico para someterse a estos procedimientos.

