El té verde es considero por expertos en nutrición como una de las bebidas que aporta múltiples beneficios al cuerpo y a la salud. Sobre sus propiedades se han realizado numerosas investigaciones y estudios para determinar los efectos que un consumo constante puede tener en el cuerpo y si en realidad sirve para acelerar el metabolismo y adelgazar; como también, aclaran si un método natural como el agua tibia en cierta hora del día ayuda a bajar de peso rápidamente.

Esta bebida, que se realiza con las hojas de la planta Camellia sinensis se ha tomado en diferentes regiones del mundo desde hace siglos y ha ganado popularidad en los últimos años por su inclusión en dietas para bajar de peso, por sus propiedades para acelerar el metabolismo, pues un metabolismo lento es una de las principales causas de obesidad.

Le contamos lo que han encontrado los expertos sobre este planta y su relación con la pérdida de peso.

Beneficios del té verde

Esta planta contiene vitaminas A, C y E y algunas del complejo B, además de calcio, potasio y magnesio. Igualmente, no contiene ni azúcares, ni carbohidratos, ni grasa, por lo que tiene múltiples propiedades para la salud. Así como un estudio aclaró si el plan de adelgazar con grasas, llamado dieta Keto, puede o no funcionar para llegar a objetivos deseados.

1. Tiene propiedades antioxidantes

El té verde tiene una alta concentración de EGCG, una catequina u antioxidante, que tiene la capacidad de prevenir el daño de las células sanas y la aparición de tumores, según el estudio ‘Catequina del té verde: mecanismos, perspectivas y aplicaciones clínicas’, publicado en la revista científica Biochemical Pharmacology.

2. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Según el estudio ‘El té verde, una buena elección para la prevención de enfermedades cardiovasculares’ realizado por expertos de la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, el consumo regular de té verde ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, si se complementa con una dieta sana y una rutina de ejercicio.

3. Propiedades antiinflamatorias

El té verde ayuda a reducir la hinchazón provocada por alimentos difíciles de digerir, sus componentes ayudarán a recomponer el equilibro del organismo, reducir la inflamación y mejorar la digestión.

4. Propiedades diuréticas

Muchas veces la retención de líquidos suele confundirse con un aumento de peso y puede ser causada por múltiples factores como una vida sedentaria, estrés o como efecto secundario de algún medicamento.

El té verde es una de las bebidas recomendadas para acabar con este problema, pues tiene propiedades diuréticas que facilitarán la eliminación de toxinas y líquidos.

5. Acelera el metabolismo

Los compuestos del té verde son capaces de acelerar el metabolismo y ayudar a quemar calorías rápidamente. El doctor Michael Greger, asegura en su libro ‘Comer para no engordar’, que beber una taza de té puede hacer que el cuerpo queme un 10 % más de calorías.

¿El té verde sirve para adelgazar?

Según el doctor Greger el té verde puede ser incluido en los alimentos que ayudan a bajar de peso por su acción para estimular y acelerar el metabolismo y por incidir sobre la molécula que regula la pérdida de grasa.

Para aprovechar estos beneficios de la planta, no basta con consumir una sola taza al día, los expertos recomiendan tomarla al menos tres veces al día, principalmente después de las tres grandes comidas del día.

Sin embargo, aunque el consumo de esta bebida puede ayudar a quemar grasa y bajar de peso, su inclusión en la dieta debe complementarse con otros hábitos para bajar de peso, otros alimentos en especifico y también ejercitarse diariamente, incluyendo el ejercicio recomendado por Harvard para eliminar la grasa del vientre, una dieta saludable, hábitos saludables como eliminar el alcohol y el tabaco, entre otros.

Tenga en cuenta, que no hay ningún producto, natural o artificial, como un medicamento, que ayude a bajar de peso por sí mismo.