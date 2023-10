Alrededor del mundo, las personas usan velas espirituales para realizar actos simbólicos de manifestación; pues es un elemento que representa la luz, intención y conexión con lo espiritual, como en los rituales que se realizan durante los eclipses solares y que aplican para el que está próximo a vivirse en el territorio colombiano. A su vez, las velas o cirios son utilizados bajo las creencias espirituales de cada individuo, que se pueden distinguir según su forma, color, intención y el ambiente en el que se mantiene, lo que lo hace un elemento fundamental en los momentos de meditación, oración u otros rituales.

Sin embargo, varias de estas personas no conocen la forma correcta y simbólica de apagar una vela espiritual; pues estarían haciéndolo mal y finalizando de forma inadecuada el ritual. Por ese motivo, aquí le explicamos qué debe y no debe hacer con sus cirios al apagarlos:

Lo que no se debe hacer al apagar las velas espirituales

Lejos de apagarse como las velas del pastel de cumpleaños, no se recomienda soplar la llama para apagar una vela espiritual, ya que los expertos en espiritualidad indican que, al soplar, se estaría cortando de manera abrupta la energía conseguida durante el rito y se arruinarían sus efectos espirituales y el poder de las manifestaciones realizadas. No obstante, aunque estas creencias están basadas en supersticiones, apagar la llama de la vela soplándola sería una práctica negativa para el ritual.

En ese sentido, otra de las prácticas poco recomendables es apagar todas las velas al mismo tiempo, ya que estaría cortando la energía bruscamente. Así también, no es recomendable dejar las velas encendidas si no va a estar en casa o no va a poder supervisarla; pues, aunque las llamas siempre ardan hacia arriba, esto podría provocar un incendio.

¿Cómo apagar correctamente una vela espiritual?

Existen múltiples alternativas para apagar las velas de manera adecuada; sin embargo, para el caso de los cirios espirituales, se debería seguir todo un ritual:

Al ser una vela espiritual, es importante que se finalice el ritual de forma correcta, para lo que se aconseja elevar un mensaje de gratitud, pensar en la intención o llevar a cabo una oración de cierre. Al momento de apagar la llama, es importante que lo haga con un método seguro, para lo que existen apagavelas, una cuchara, o se puede apagar humedeciendo muy bien las yemas de los dedos y cortando suavemente la llama; no obstante, debe tener cuidado de no lastimarse.

En todos los casos, es recomendable apagar suavemente la vela, pues esto logrará que no extinga la llama bruscamente y que lo haga por sí misma. De esta manera, usted podrá finalizar los rituales simbólicos de manera correcta, sin interrumpir la energía y permitiendo que el cierre sea fluido. ¿Ya conocía esta forma de apagar los cirios?

