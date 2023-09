Según la Mayo Clinic, “la migraña es un dolor de cabeza que puede causar un malestar pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado”. En la misma línea, la entidad explica es este padecimiento en algunas personas puede estar acompañado de síntomas como “náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido”. Cuánto tiempor puede durar una crisis y qué síntomas presenta una persona afectada.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el neurólogo Leonardo Bello, quien explicó el trasfondo de este padecimiento. El especialista inició haciendo referencia a una cuestión que se ha implantado en la sociedad con relación a esta condición: la diferencia entre la migraña y los dolores de cabeza.

“Hay que diferenciarlos muy bien porque son diferentes. La cefalea es el termino científico y médico que le damos a los dolores de cabeza, es un término general, no me especifica qué enfermedad; es un síntoma. La migraña sí es una enfermedad y esta se define como un conjunto de síntomas, la migraña tiene la cefalea como uno de los síntomas, es un dolor intenso fuerte que da en un lado de la cabeza”, relató el doctor.

Así mismo, también habló sobre el uso de medicamentos para tratar este tipo de enfermedades. “Hasta cierto punto está bien, puedo tomar un analgésico para la migraña que quitara el ataque de esta enfermedad, el dolor agudo”.

Pero que también hay otras medidas, “puedo usar medios físicos o trucos sensitivos y puede ser, por ejemplo, ponerle en un área del dolor algo frío o masticar hielo, se activa otra área sensorial”, relató.

Añadiendo que “lo malo es que se genere dependencia a los analgésicos, una alerta es que si lo toman mas de dos veces a la semana potencialmente se están volviendo adictos a ellos y después es muy difícil sacarlos”.

El neurólogo puso sobre la mesa otro tema y es la relación de la alimentación con la migraña, de lo cual explicó que “ es algo fundamental, a parte de los medicamentos hay otras medidas que servirán con la migraña llamadas no farmacológicas, y la alimentación es parte fundamental de estas medidas ”.

Dijo que como tal no existe un alimento que quite la migraña pero que “sí hay que mejorar la alimentación, los alimentos básicos que sean naturales y que los procesados no sean la base, que la base sea lo natural y muy importante la relación que se tiene con el intestino y el cerebro, es con la fibra, la relación con la fibra y cuál es el origen de esta misma”, añadió.

Porque según contó “el cerebro, a través del nervio vago, reconoce todo lo que comemos, sabe todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí como algo irritante lo va a reconocer, el nervio vago lo hace y lo envía al cerebro, este se va a molestar y se puede generar la migraña”, dijo.

Leonardo Bello también hizo referencia a la relación, positiva o negativa, que el café podría tener en las personas que padecen migraña.

“El café tiene cafeína y la cafeína es un analgésico, por eso hay medicamentos para el dolor que tienen cafeína, la persona con migraña no es recomendable que abuse con el café porque la puede proliferar o le puede dar ataques de dolor de cabeza, a uno les puede servir, pero a otros le va a dar más dolores”.

Y en esa línea que “lo recomendable es que una persona que sufre de migraña no tome más de tres tazas al día”.

Por otro lado, habló sobre los dolores de cabeza y sus variaciones, enfatizando que “hay que hacer valoración médica cuando un dolor de cabeza cambia su frecuencia, su forma y su ubicación; hay que buscar las causas”.

El experto habló sobre las siluetas que a veces se ven internamente en los ojos al cerrarlos o incluso al tenerlos abiertos.

“Esas mosquitas en el campo visual son normales, todos los hemos vistos como rayitas o zancuditos que se mueven, son proteínas que tenemos y no significa una enfermedad. El aura de la migraña ya es otro tema y hace parte de sus síntomas, tiene tratamiento. Cuando las auras superan la hora (de estar presentes) existe el riesgo de que se de una trombosis cerebral, es raro que ocurra, pero lo menciono por la importancia del tratamiento de la migraña”.

Enfatizando a la vez, desde otro aspecto en materias climática, que “es importante que las personas que tienen migraña se hidraten y no se expongan al sol o al calor. Se deben mantener siempre hidratados”.

También explicó que “cuando las personas con migraña se salen de sus rutinas: hora para trabajar, comer, dormir; les da dolores de cabeza y ataques. Tuve una docente que estaba en un lugar de trabajo, la trasladaron a una zona rural y en donde tenía que caminar parea llegar a la escuela le comenzaron a dar ataques de dolores de cabeza”.

Finalmente, el doctor dio como tip para el insomnio y su relación con los dolores de cabeza, “hacer actividad física entre 5 o 6 de la tarde, que sea fuerte y con carga, eso genera fatiga e induce el sueño natural”, ya que, según contó, “el ejercicio es la mejor forma para oxigenar el cerebro”.