El libro de los Salmos es un conjunto de 150 poemas plasmados en la Biblia, que fueron compuestos para musicalizarse y orar. Su creación fue hace miles de años y originalmente fue escrito en hebreo.

Su autor principal fue David, pero para ello también contribuyeron Moisés, los hijos de Coré, Asaf, el rey Salomón, Hemán y Etán, sin embargo, se desconoce la autoría de algunos otros Salmos que allí se encuentran.

Estos salmos abordan diferentes expresiones como alabanzas a Dios, súplicas por ayuda, gratitud o reflexiones sobre la vida y la fe. Estos textos y oraciones se han abordado como una forma de adoración y conexión espiritual, además son consideradas una fuente de inspiración, consuelo y guía espiritual para muchas personas.

Subdivisiones del libro de los Salmos

El libro de los Salmos se encuentra ubicado entre los libros de Job y Proverbios y está dividido de la siguiente manera.

Libro I: Salmos 1-41

Libro II: Salmos 42-72

Libro III: Salmos 73-89

Libro IV: Salmos 90-106

Libro V: Salmos 107-150

7 salmos de la protección para bendecir el hogar

Estos salmos de protección son una poderosa herramienta para bendecir el hogar y alejar cualquier energía negativa. Estos son algunos de los salmos que puede recitar y meditar para proteger su núcleo familiar:

1. Salmo 46

Dios es nuestro amparo y fortaleza,

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.

2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida,

Y se traspasen los montes al corazón del mar;

3. Aunque bramen y se turben sus aguas,

Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah

4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,

El santuario de las moradas del Altísimo.

5. Dios está en medio de ella; no será conmovida.

Dios la ayudará al clarear la mañana.

6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos;

Dio él su voz, se derritió la tierra.

7. Jehová de los ejércitos está con nosotros;

Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

8. Venid, ved las obras de Jehová,

Que ha puesto asolamientos en la tierra.

9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.

Que quiebra el arco, corta la lanza,

Y quema los carros en el fuego.

10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;

Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.

11. Jehová de los ejércitos está con nosotros;

Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

Este salmo habla de la confianza en Dios y su poder para ayudar y proteger a su pueblo, además menciona la importancia de encontrar refugio y fortaleza en Dios en medio de las adversidades que pueda presentar un hogar en diferentes aspectos de la vida.

2. Salmo 91

El que habita al abrigo del Altísimo

Morará bajo la sombra del Omnipotente.

2. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;

Mi Dios, en quien confiaré.

3. Él te librará del lazo del cazador,

De la peste destructora.

4. Con sus plumas te cubrirá,

Y debajo de sus alas estarás seguro;

Escudo y adarga es su verdad.

5. No temerás el terror nocturno,

Ni saeta que vuele de día,

6. Ni pestilencia que ande en oscuridad,

Ni mortandad que en medio del día destruya.

7. Caerán a tu lado mil,

Y diez mil a tu diestra;

Mas a ti no llegará.

8. Ciertamente con tus ojos mirarás

Y verás la recompensa de los impíos.

9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,

Al Altísimo por tu habitación,

10. No te sobrevendrá mal,

Ni plaga tocará tu morada.

11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,

Que te guarden en todos tus caminos.

12. En las manos te llevarán,

Para que tu pie no tropiece en piedra.

13. Sobre el león y el áspid pisarás;

Hollarás al cachorro del león y al dragón.

14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

15. Me invocará, y yo le responderé;

Con él estaré yo en la angustia;

Lo libraré y le glorificaré.

16. Lo saciaré de larga vida,

Y le mostraré mi salvación.

Este salmo resalta la protección divina sobre aquellos que confían en Dios. El salmo dice que aquellos que hacen de Dios su refugio y fortaleza, encontrarán seguridad y paz en su presencia. Se menciona la protección contra peligros físicos y espirituales, así como la promesa de cuidado y provisión para aquellos que confían en Dios.

3. Salmo 121

Alzaré mis ojos a los montes;

¿De dónde vendrá mi socorro?

2. Mi socorro viene de Jehová,

Que hizo los cielos y la tierra.

3. No dará tu pie al resbaladero,

Ni se dormirá el que te guarda.

4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá

El que guarda a Israel.

5. Jehová es tu guardador;

Jehová es tu sombra a tu mano derecha.

6. El sol no te fatigará de día,

Ni la luna de noche.

7. Jehová te guardará de todo mal;

Él guardará tu alma.

8. Jehová guardará tu salida y tu entrada

Desde ahora y para siempre.

Este Salmo habla sobre la protección y el cuidado de Dios hacia su pueblo. También enfatiza en que Dios es su guardián constante, que nunca duerme ni descansa. El salmo habla de cómo Dios protege a las familias de todo mal y los guarda en todo momento, tanto al salir del hogar como al entrar.

4. Salmo 23

Jehová es mi pastor; nada me faltará.

2.En lugares de delicados pastos me hará descansar;

Junto a aguas de reposo me pastoreará.

3. Confortará mi alma;

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.

4. Aunque ande en valle de sombra de muerte,

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.

6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,

Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

Este Salmo habla sobre como Dios provee a las personas con todo aquello que necesitan y de cómo guiar a sus hijos por caminos de justicia y consolar en tiempos difíciles. Además, menciona la presencia constante de Dios, incluso en medio de los valles oscuros, asegurando que los integrantes de la familia no deben temer ningún mal.

5. Salmo 27

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?

2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,

Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.

3. Aunque un ejército acampe contra mí,

No temerá mi corazón;

Aunque contra mí se levante guerra,

Yo estaré confiado.

4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré;

Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,

Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.

5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;

Me ocultará en lo reservado de su morada;

Sobre una roca me pondrá en alto.

6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,

Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo;

Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.

7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;

Ten misericordia de mí, y respóndeme.

8. Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro.

Tu rostro buscaré, oh Jehová;

9. No escondas tu rostro de mí.

No apartes con ira a tu siervo;

Mi ayuda has sido.

No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.

10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran,

Con todo, Jehová me recogerá.

11. Enséñame, oh Jehová, tu camino,

Y guíame por senda de rectitud

A causa de mis enemigos.

12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos;

Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad.

13. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová

En la tierra de los vivientes.

14. Aguarda a Jehová;

Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;

Sí, espera a Jehová.

Este Salmo habla sobre cómo Dios protege a sus hijos de los enemigos y les brinda un refugio seguro. También habla de la búsqueda de la presencia de Dios y de la importancia de confiar en él en tiempos de dificultad. El salmo anima a esperar en el señor siendo valientes.

6. Salmo 34

Bendeciré a Jehová en todo tiempo;

Su alabanza estará de continuo en mi boca.

2. En Jehová se gloriará mi alma;

Lo oirán los mansos, y se alegrarán.

3. Engrandeced a Jehová conmigo,

Y exaltemos a una su nombre.

4. Busqué a Jehová, y él me oyó,

Y me libró de todos mis temores.

5. Los que miraron a él fueron alumbrados,

Y sus rostros no fueron avergonzados.

6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová,

Y lo libró de todas sus angustias.

7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,

Y los defiende.

8. Gustad, y ved que es bueno Jehová;

Dichoso el hombre que confía en él.

9. Temed a Jehová, vosotros sus santos,

Pues nada falta a los que le temen.

10. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;

Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.

11. Venid, hijos, oídme;

El temor de Jehová os enseñaré.

12. ¿Quién es el hombre que desea vida?,

¿Que desea muchos días para ver el bien?

13. Guarda tu lengua del mal,

Y tus labios de hablar engaño.

14. Apártate del mal, y haz el bien;

Busca la paz, y síguela.

15. Los ojos de Jehová están sobre los justos,

Y atentos sus oídos al clamor de ellos.

16. La ira de Jehová contra los que hacen mal,

Para cortar de la tierra la memoria de ellos.

17. Claman los justos, y Jehová oye,

Y los libra de todas sus angustias.

18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;

Y salva a los contritos de espíritu.

19. Muchas son las aflicciones del justo,

Pero de todas ellas le librará Jehová.

20. Él guarda todos sus huesos;

Ni uno de ellos será quebrantado.

21. Matará al malo la maldad,

Y los que aborrecen al justo serán condenados.

22. Jehová redime el alma de sus siervos,

Y no serán condenados cuantos en él confían.

El Salmo habla sobre la bondad y la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo buscan. Menciona cómo Dios rescata a sus siervos de todas sus aflicciones y los guarda de todo mal. Además, mencionan la importancia de enseñar en casa sobre la bondad de Dios y buscar la paz en él.

7. Salmo 18

Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.

2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador;

Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;

Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.

3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado,

Y seré salvo de mis enemigos.

4. Me rodearon ligaduras de muerte,

Y torrentes de perversidad me atemorizaron.

5. Ligaduras del Seol me rodearon,

Me tendieron lazos de muerte.

6. En mi angustia invoqué a Jehová,

Y clamé a mi Dios.

Él oyó mi voz desde su templo,

Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.

7. La tierra fue conmovida y tembló;

Se conmovieron los cimientos de los montes,

Y se estremecieron, porque se indignó él.

8. Humo subió de su nariz,

Y de su boca fuego consumidor;

Carbones fueron por él encendidos.

9. Inclinó los cielos, y descendió;

Y había densas tinieblas debajo de sus pies.

10. Cabalgó sobre un querubín, y voló;

Voló sobre las alas del viento.

11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí;

Oscuridad de aguas, nubes de los cielos.

12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron;

Granizo y carbones ardientes.

13. Tronó en los cielos Jehová,

Y el Altísimo dio su voz;

Granizo y carbones de fuego.

14. Envió sus saetas, y los dispersó;

Lanzó relámpagos, y los destruyó.

15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas,

Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo,

A tu reprensión, oh Jehová,

Por el soplo del aliento de tu nariz.

16. Envió desde lo alto; me tomó,

Me sacó de las muchas aguas.

17. Me libró de mi poderoso enemigo,

Y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo.

18. Me asaltaron en el día de mi quebranto,

Mas Jehová fue mi apoyo.

19. Me sacó a lugar espacioso;

Me libró, porque se agradó de mí.

20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia;

Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado.

21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová,

Y no me aparté impíamente de mi Dios.

22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí,

Y no me he apartado de sus estatutos.

23. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad,

24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia;

Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista.

25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso,

Y recto para con el hombre íntegro.

26. Limpio te mostrarás para con el limpio,

Y severo serás para con el perverso.

27. Porque tú salvarás al pueblo afligido,

Y humillarás los ojos altivos.

28. Tú encenderás mi lámpara;

Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.

29. Contigo desbarataré ejércitos,

Y con mi Dios asaltaré muros.

30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino,

Y acrisolada la palabra de Jehová;

Escudo es a todos los que en él esperan.

31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?

¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?

32. Dios es el que me ciñe de poder,

Y quien hace perfecto mi camino;

33. Quien hace mis pies como de ciervas,

Y me hace estar firme sobre mis alturas;

34. Quien adiestra mis manos para la batalla,

Para entesar con mis brazos el arco de bronce.

35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación;

Tu diestra me sustentó,

Y tu benignidad me ha engrandecido.

36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí,

Y mis pies no han resbalado.

37. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé,

Y no volví hasta acabarlos.

38. Los herí de modo que no se levantasen;

Cayeron debajo de mis pies.

39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea;

Has humillado a mis enemigos debajo de mí.

40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas,

Para que yo destruya a los que me aborrecen.

41. Clamaron, y no hubo quien salvase;

Aun a Jehová, pero no los oyó.

42. Y los molí como polvo delante del viento;

Los eché fuera como lodo de las calles.

43. Me has librado de las contiendas del pueblo;

Me has hecho cabeza de las naciones;

Pueblo que yo no conocía me sirvió.

44. Al oír de mí me obedecieron;

Los hijos de extraños se sometieron a mí.

45. Los extraños se debilitaron

Y salieron temblando de sus encierros.

46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca,

Y enaltecido sea el Dios de mi salvación;

47. El Dios que venga mis agravios,

Y somete pueblos debajo de mí;

48. El que me libra de mis enemigos,

Y aun me eleva sobre los que se levantan contra mí;

Me libraste de varón violento.

49. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová,

Y cantaré a tu nombre.

50. Grandes triunfos da a su rey,

Y hace misericordia a su ungido,

A David y a su descendencia, para siempre.

Este es un Salmo de alabanza y agradecimiento a Dios por su poder y salvación. Habla de cómo Dios es un refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. El salmo anima a confiar en Dios como protector y proveedor en la vida familiar y en el hogar, reconociendo su poder para enfrentar cualquier adversidad.

