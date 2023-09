Miles de personas aún esperan que Viva y Ultra Air, aerolíneas que entraron a liquidación por la crisis financiera, les respondan por los tiquetes que compraron y que nunca pudieron usar.

La W conoció en primicia que en el caso de Viva Air los afectados están reclamando 20.000 tiquetes, que podrían superar los 20.000 millones de pesos. Para responderles el liquidador determinó que hay 14.000 ítems y se están enfocando en vender los repuestos para empezar a salir de los bienes de esa aerolínea.

Aunque recordemos que los afectados de esa aerolínea tienen beneficios con Avianca, como parte de unas garantías que presentó para archivar la investigación en su contra en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Y en el caso de Ultra Air se presentaron como acreedores 320 trabajadores y todavía no se han consolidado el número total de afectados, lo que sí supimos es que los recursos no los devolverán pronto, quienes están a cargo del proceso nos señalan que antes de seis meses los afectados no recibirán su plata.