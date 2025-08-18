El Festival El Dorado, uno de los eventos más importantes de la publicidad y la creatividad en el país, confirmó que su edición 2025 se llevará a cabo el primero y dos de octubre en el Club Altos del Chicalá, en Anapoima (Cundinamarca). Allí se reunirán referentes nacionales e internacionales del mercadeo, las comunicaciones y el entretenimiento para reconocer las campañas más sobresalientes del último año.

(Ver también: Premios Platino 2025: cómo y dónde verlos este domingo; los transmitirán en Colombia)

La organización anunció que desde ya están abiertas las inscripciones para que agencias, marcas, productoras, medios y profesionales puedan postular sus trabajos. Las piezas que entren a concurso deberán haber sido creadas o emitidas entre el primero de septiembre de 2024 y el primero de septiembre de 2025, siempre que hayan tenido difusión en Colombia o hayan sido elaboradas en el país.

Qué premios se otorgan en el Festival El Dorado

En esta nueva edición, el festival entregará galardones en 23 categorías, que buscan resaltar la diversidad de formatos y medios utilizados por la industria publicitaria. Habrá reconocimientos en áreas como estrategia, innovación, entretenimiento, salud, sostenibilidad, digital, social e ‘influencer’, entre otras.

Lee También

Además de los premios por categoría, también se entregarán reconocimientos especiales, entre ellos: Mejor Agencia del Año, Mejor Anunciante del Año, Mejor Casa Productora, Mejor Marketer Creativo y el Grand Prix for Good, este último dirigido a proyectos con impacto social.

Quiénes son los jueces del Festival El Dorado

Uno de los aspectos más destacados del evento será la conformación del jurado, que contará con personalidades reconocidas a nivel global. La presidencia estará en manos de Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, fundadores de la agencia Trans Company, considerada influyente en la transformación del panorama publicitario latinoamericano.

Entre los jurados confirmados se encuentran Lorenzo De Rita, director de The Soon Institute; Laura Sampedro, consultora creativa con experiencia en agencias de Londres, Nueva York y Sídney; Paula Mandraccio, socia de la red The Cyranos; y Gabriela Fenton, especialista en estrategias de marca y liderazgo empresarial.

Colombia también tendrá representación en el escenario con Manuel Bordé, Chief Creative Officer global de VML Commerce, quien ha liderado proyectos para gigantes como Chevrolet, McDonald’s y Pepsi, consolidándose como uno de los creativos colombianos más premiados a nivel mundial.

Por qué es importante el Festival El Dorado

El Festival El Dorado no solo reconoce la excelencia de las campañas publicitarias, sino que se ha convertido en un punto de encuentro para debatir sobre las tendencias que marcarán el rumbo de la industria. Este año, la invitación será a repensar los criterios creativos que definen la comunicación de las marcas en un mercado cada vez más competitivo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el primero de septiembre de 2025 a través de la página oficial.

(Ver también: Diferencias entre Premios Grammy y Latin Grammy 2025: qué tanto sabe sobre los gramófonos)

Con este evento, el país refuerza su papel como un referente en creatividad y publicidad en América Latina, celebrando el talento que impulsa negocios, emociona audiencias y despierta conversación en torno a las marcas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.