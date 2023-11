En diálogo con Caracol radio, el doctor Jürg Niederbacher Velásquez, neumólogo, además de profesor y director de pediatría en la Universidad Industrial de Santander, habló sobre el estudio de vapeadores liderado por docentes de la UIS e integrantes del Instituto Nacional de Salud.

“Fue revisar una serie de registros y una encuesta en la que se hablaba de la tipificación de los vadeadores en el país y sobre todo lo que más nos alertó, y se hizo la publicación en la revista brasileña de neumología, es que ya había enfermos e incluso mortalidad reportada en el país por el vapeo, o secundario al vapeo”, dijo el doctor Niederbacher.

Según el profesor de la UIS, apenas estaba comenzando el SARS-CoV-2, comenzó también la epidemia de daño pulmonar y en otros sistemas, relacionado con el vapeo. “Hay que alertar porque el vapeo tenía un inicio que pretendía ser loable como era que los fumadores de tabaco convencionales dejaran de fumar y lo sustituyeran por sustancia y mecanismos más inocuos, pero realmente se ha demostrado que no es así”, aseguró Jürg Niederbacher.

Con relación a la diferencia con el cigarrillo convencional es que “ahí sí hay quemado de combustión, en el vapeador es un vapor o aerosol por calentamiento, no habría exactamente combustión, pero sí se producen sustancias que se inhalan, muchas de ellas nocivas, metales pesados, soluciones aceitosas o ácidos”.

¿Cuáles son las advertencias médicas frente al uso de los vapeadores?

“Las advertencias son claras, está aprobado que hay lesión pulmonar, cardiovascular, sobre el sistema nervioso central, directa o indirectamente por el vapeo, adicionalmente trastornos neuropsiquiátricos. La alerta es que incluso las personas que no fumaban empezaron a ver el vapeo como algo atractivo, ahora fuman y de paso puede que se incremente el riesgo de adicciones”, afirmó el doctor.

Frente a usar o no el cigarrillo electrónico, concluyó que el consejo es que no se use definitivamente, y aunque hay puntos de vista encontrados, desde el área médica la recomendación es cuidar a niños y adolescentes y que no se les permita usarlo, ya en el caso de las personas mayores de edad que decidan si quieren usarlo, conociendo todas las advertencias que se vienen haciendo.

