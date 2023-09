El aguacate es uno de los alimentos más populares del mundo, es rico en nutrientes y se puede usar en una variedad de platos. Sin embargo, hay cierta confusión sobre si es una fruta o una verdura. Por lo que acá le explicamos qué es, basándonos en diferentes ramas y puntos de vista de los expertos.

Para empezar, es importante aclarar qué es una fruta y qué es una verdura; lo que principalmente hace la diferencia es la parte de la planta de donde vienen. Según el sitio web especializado ‘Erme’, las frutas se desarrollan a partir de una flor de una planta que tiene semillas, mientras que las verduras suelen ser tallos, capullos, raíces y hojas.

¿El aguacate es una fruta o una verdura?

Desde un punto de vista botánico, el aguacate es una fruta ya que cumple con todos los criterios para ser considerado así; tiene semillas, se desarrolla a partir del ovario de la flor y es una parte comestible de la planta.

Sin embargo, en el ámbito culinario, el aguacate se considera a menudo una verdura. Esto se debe a que se suele utilizar como ingrediente en platos salados, como ensaladas, sándwiches y guacamole, por otro lado, se revela una receta dulce fácil y rápida con este ingrediente.

¿Qué dicen los expertos?

Algunos expertos en nutrición también consideran que el aguacate es una fruta. Por ejemplo, la Dra. Mary-Ann Block, profesora de nutrición en la Universidad de California, Davis, afirma que el aguacate es una buena fuente de vitamina C, vitamina E y potasio, nutrientes que se encuentran tradicionalmente en frutas.

Otros expertos, en cambio, consideran que el aguacate es una verdura, como el Dr. Michael Greger, autor del libro ‘How Not to Die’ (Cómo no morir), afirma que el aguacate es una buena fuente de fibra, un nutriente que se encuentra tradicionalmente en verduras.

¿Depende de perspectiva?

La respuesta a la pregunta de si el aguacate es una fruta o una verdura depende de la perspectiva desde la que se mire, desde un punto de vista botánico, campo que estudia los vegetales, el aguacate es una fruta. Sin embargo, desde un punto de vista culinario y nutricional, el aguacate se puede considerar una verdura.

Cabe resaltar que no interesa si se considera una fruta o una verdura, ya que es un alimento saludable que se puede disfrutar en variedad de platos.

¿Cómo saber si un aguacate está listo para comer?

Algunos de los consejos prácticos para saber si un aguacate está listo para comer es observar el color, tocar la piel, retirar el rabillo, examinar el cuello y hacer presión con los dedos.

La piel debe sentirse firme, pero ceder ligeramente a la presión cuando lo apriete suavemente; al retirar el rabillo, si encuentra un color verde claro o amarillo brillante, es probable que el aguacate esté maduro.

En cuanto a la presión con los dedos, si cede a la presión de manera uniforme, es probable que esté maduro. Si está muy firme, necesitará más tiempo para madurar.

Además, recientemente, algunos investigadores encontraron una fórmula para conservar mejor los aguacates, así no se les dañarán tan rápido.