Las articulaciones son una de las partes más importantes para el buen funcionamiento del cuerpo, puesto que son las encargadas de permitir el movimiento de los huesos en conjunto con los músculos.

A medida que van pasando los años, todas las articulaciones van tomando cada vez más importancia, ya que los huesos se van debilitando y son más vulnerables a enfermedades como la artritis. Por esta razón, cuidarlas y estar atento a los dolores extraños es de vital importancia.

Muchas veces, puede ocurrir que estas comiencen a tronar y crujir cuando se mueven. Si bien este sonido podría llegar a ser normal, en algunos casos es un signo de alarma, si viene con dolor. ¿Por qué ocurre y cuándo se debe consultar al médico? Aquí le contamos.

Los crujidos de las rodillas, ¿es normal?

Los chasquidos o crujidos en las articulaciones pueden, hasta cierta medida, ser normales. Este sonido en las rodillas puede causarse por varias razones. Estas son algunas:

Cuando la rótula es tan grande que no encaja bien la ranura, lo que produce un crujido cada que se hace alguna actividad física, como correr o trotar.

Si los diversos tejidos blandos, como el cartílago o el menisco, han comenzado a desgastarse. Esto puede provocar la pérdida de la cubierta lisa de la articulación de la rodilla, lo que provoca grietas en la rodilla durante diversas actividades.

Cuando los músculos del muslo (los cuádriceps) están demasiado tensos , pueden generar crujidos en la rodilla, ya que pueden tirar de la rótula y afectar el libre movimiento de deslizamiento.

, pueden generar ya que pueden tirar de la rótula y Los cambios degenerativos también pueden ser causa natural de los crujidos, esto ocurre comúnmente en las personas mayores.

De acuerdo con la Universidad de Alabama de Birmingham (UAB), varios estudios de resonancia magnética han demostrado que el desplazamiento de la rodilla, generan un tipo de vacío que, a su vez, causa una comprensión de las articulaciones, del que fluye el líquido sinovial.

Cuando este se desplaza hacia las articulaciones, puede provocar el colapso de las burbujas que producen el sonido del crujido.

Sepa cuándo consultar al médico

Según Harshvardhan Singh, profesor asistente del Departamento de Fisioterapia de la UAB, estos sonidos no deben preocupar si se dan frecuentemente en la rodilla, siempre y cuando no haya dolor con el movimiento.

Singh también explica que si la intensidad del crujido se mantiene igual que al principio y no hay dolor, no hay mayor inconveniente. Sin embargo, si hubo un golpe reciente en la rodilla y después de este, comenzó a sonar la articulación, se debe consultar inmediatamente al doctor, incluso, si no hay dolor.

Cuando hay dolor al moverla o cuando cruje, debe haber una consulta urgente con el dolor. Esto puede significar que hay un desgaste del cartílago y de la rotura del menisco. Otra causa del dolor, puede estar relacionada con la conocida Rodilla del Saltador o tendinitis rotuliana.

¿Qué pasa si solo crujen cuando se hace ejercicio?

Singh explica que el sonido es totalmente normal: “si no hay dolor durante estas actividades, entonces no hay riesgos por el sonido”. De acuerdo con el profesor, el crujido puede solo significar que la rótula es móvil y está haciendo movimiento.

Las personas que tienen una rótula de mayor tamaño, pueden sufrir más de estos ruidos, pero no es nada grave, si no hay dolor o traumatismos.

