Hay preocupación en algunos sectores por el Ozempic, medicamento inyectable de venta con receta que promete ayudar con la pérdida de peso, acompañado por supuesto de una dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2. recientemente alertaron por el reto del clonazepam que llegó a Colombia y porel cual 9 estudiantes están intoxicados.

En entrevista con La W, Martin Carlsson, especialista en endocrinología y fundador de Yazen, proveedor de Ozempic en Suecia, explicó en qué consiste este medicamento. “Este no es un medicamento para personas con sobrepeso sino para personas que sufren de diabetes. Este no es un medicamento para la pérdida de peso”.

De igual manera, señaló que “hay un estudio que ha hecho para personas con diabetes y sin diabetes, para las personas que no tienen diabetes y toman Ozempic, se ha demostrado una mejoría en el aspecto cardiaco, hay otras medicinas que tienen mayores efectos para la diabetes”.

Asimismo, Carlsson resaltó que no se conoce hasta el momento qué efectos podría tener a futuro el tomar este medicamento por varios años. “No es peligroso, pero una alta dosis de este medicamento puede causar vómito, diarrea y puede hacerlo sentir muy mal, pero peligroso no es”.

Por último, el experto indicó que “se vio hace mucho tiempo que cuando las personas con sobrepeso son operadas, ese grupo de personas presentan problemas porque tienen que comer muy poco, cuando tenían sobrepeso la comida les daba mucha felicidad. Además, hemos visto que las personas que ya están pasando el proceso de recuperación luego se sienten aun más con depresión porque no pueden comer lo mismo”.