La meditación se ha destacado como uno de los mejores mecanismos para tener un encuentro consigo mismo y superar problemas emocionales, así como atraer los sueños y lo que se anhela. Además, se habla de que este tipo de practicas podrían tener un impacto en la salud y el bienestar del cuerpo humano.

En este sentido, según menciona la revista National Geographic, “la OMS concluye que el yoga se caracteriza por la búsqueda del equilibrio no solo entre la mente y el cuerpo, sino también en la relación humana con el mundo”.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más dialogaron Laura Álvarez y Rodrigo Restrepo, expertos en yoga y meditación, quienes profundizaron sobre el tema.

Inicialmente, Álvarez explicó sobre justamente los beneficios de esta práctica en el cuerpo humano y la salud de este mismo.

“Lo más importante de entender es que es una práctica física aparentemente, vas a clase y haces postura, enfocas tu atención y concentración, pero resulta que el yoga poco a poco va entrando a diferentes aspectos de tu vida, tu salud y el bienestar, actúa sobre todo en el sistema nervioso y endocrino y a través de este va cambiando tus hábitos permeando por lo tanto en la circulación, la nutrición, la respiración, el sistema musculo-esquelético, el sueño y la capacidad de concentración”, relató.

Explicó además que “el yoga se puede hacer en muchas partes, gimnasios, plataformas virtuales entonces acá motivamos a que, si se quiere buscar algo, hay que buscarlo porque aparecerá”.

Y puntualizando al tiempo que “existe yoga sin el hinduismo, así como existe meditación sin el budismo, el yoga es la unión con ese espacio sagrado que eres tú, tu yo grande en mayúscula”, contó.

Por otro lado, Rodrigo Restrepo mencionó que “somos diferentes todos y si bien hay personas a las que el ejercicio físico fuerte les va muy bien, hay otras personas que necesitan aprender a relajarse y activar el sistema nervioso”.

Además, que “el yoga permea muchos aspectos de tu vida, no te das cuenta, pero te sientes bien, esos son frutos de una práctica tranquila y bonita”.

Finalizando con que “el yoga no es una serie de creencias, no es un dogma, no le rezamos a ninguna de deidad, el yoga es una experiencia”.

