Las frutas y verduras son una parte esencial de la alimentación de cualquier persona, ya que son ricas en vitaminas, minerales y fibra. No obstante, durante su cultivo, manipulación y transporte pueden estar expuestas a una amplia cantidad de virus, bacterias y parásitos. Cuidando de no ingerir algún elemento tóxico, muchos se preguntan si es correcto o no lavar las frutas y verduras antes de consumirlas.

La especialista asistente de extensión cooperativa en seguridad alimentaria comunitaria de la Universidad de California, Erin DiCaprio, explica que “Ninguno de los alimentos es estéril; siempre hay microorganismos, pero hay ciertos tipos de bacterias que, en caso de ser ingeridas, provocan enfermedades”. Debido a que estos alimentos no están del todo limpios, se recomienda lavarlos, pero antes de hacerlo debe tener en cuenta algunas recomendaciones.

El lavado adecuado de estos alimentos ayuda a eliminar la suciedad, los residuos de pesticidas y otros contaminantes que pueden estar presentes en su superficie.

¿Hay que lavar las frutas y verduras siempre?

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (Food Standards Agency), recomienda lavar siempre todas las frutas y verduras, incluso aquellas que se pelarán antes de consumirse. Esto se debe a que al cortar o pelar estos alimentos, cualquier contaminante presente en la superficie puede transferirse al interior. En ese sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también enfatiza en la importancia de lavar estos alimentos y recomienda seguir estos pasos para hacerlo:

Lavarse muy bien las manos con agua y jabón antes de manipular las frutas y verduras. Desechar las partes del alimento que se encuentren dañadas o en malas condiciones. Lavar las frutas y verduras solamente con abundante agua y frotándolas suavemente. No utilizar jabones, detergentes o productos químicos para lavar los alimentos. Lavar los productos antes de pelarlos. Secar las frutas con una papel o toalla correctamente limpios u otra opción es dejar escurrir los alimentos lavados antes de almacenarlos o consumirlos.

Aparte de lavar las frutas y verduras, también es importante mantener una buena higiene en la cocina, como limpiar las superficies de trabajo y todos los utensilios que sean utilizados para manipular estos alimentos.

¿Qué pasa si no se lavan las frutas y verduras antes de consumirlas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), encargados de monitorear la salud pública, han informado que las frutas y verduras más seguras para comer son las que ya se han cocinado y las que se han lavado. Algunas de las enfermedades principales que se pueden producir por no lavar las frutas y verduras son:

Fiebre tifoidea.

Cólera.

Síndrome diarreico.

Listeriosis.

Hepatitis.

Estas enfermedades se ven reflejadas en síntomas como dolor abdominal, vómito, diarrea y náuseas, además algunas de estas pueden ser tratadas desde casa y otras requieren de un tratamiento más delicado y observación médica.

