Los errores de ortografía y gramática comúnmente ocurren por desconocimiento y desinformación. En ocasiones, hay palabras bien escritas pero mal usadas, por lo que acá le explicamos cómo diferenciar y usar, en este caso, ‘has’ y ‘haz’. Además, la Real Academia Española definió nuevas palabras para decir mamá y papá.

Es normal que mientras escribimos, así sea por chat, pensemos cuál es la diferencia entre estas dos palabras y cómo usarlas, pues son comunes en el día a día. Ambas están bien escritas, son válidas por la RAE y son muy necesarias, pero también se usan de manera incorrecta.

¿Cuál es la diferencia?

Has: “Se trata de la forma correspondiente a la segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo haber (yo he, tú/vos has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos/ustedes han), con el que se forman los tiempos compuestos de la conjugación. Así, la forma has, seguida del participio en -o del verbo que se está conjugando, da lugar a la segunda persona del singular del pretérito perfecto compuesto (o antepresente) del modo indicativo”, define la RAE.

En palabras más amigables, el significado de esta palabra va ligado a una acción y que en su gran mayoría debe ir acompañada de un verbo después.

Haz: “Como verbo, se trata de la forma de imperativo correspondiente al pronombre tú del verbo hacer”, define la RAE.

Para entenderlo mejor, esta palabra va ligada a “una orden” “petición”, etc. Es decir, no va acompañada de verbo (funciona como verbo principal).

Ejemplos:

Has llegado tarde hoy.

Has jugado fútbol todo el día.

Has trabajado hasta tarde toda la semana.

Haz lo que yo te digo.

Haz tu tarea, por favor.

Haz el favor que me prometiste.

