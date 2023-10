Los eclipses solares son fenómenos que generan mucha expectativa debido a que se dan con poca frecuencia, y esto conlleva a que en ocasiones no se utilice la protección adecuada para verlos, lo que podrían llegar a generar lesiones permanentes en los casos más delicados.

Cientos de expertos en el mundo, incluyen la misma NASA, han pedido explícitamente que se observe el Sol con protección adecuada, lo cierto es que un sector de la población hace caso omiso a esta recomendación.

Así las cosas, el cuidado de los ojos es vital y por esta razón es importante tomar algunos cuidados. No se trata que el eclipse en sí sea riesgoso, sino que ante cualquier circunstancia, mirar directo al Sol sin ningún tipo de protección puede generar daños irreparables para la vista.

Por esta razón, existe el encandilamiento, una defensa natural que se ha desarrollado a lo largo de nuestra evolución que evitar que quede ciego frente a una luz intensa. Descarte por completo mirar el eclipse con binoculares o telescopios sin filtro, cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, radiografías, entre otros, ya que el daño podría ser mayor, ya que los lentes concentran la luz solar y la dirigen hacia los ojos y así aumentando la exposición de la retina.

Ahora bien, si lo que busca es una observar el eclipse de manera directa y segura, use lentes con etiqueta ISO 12312-2., con una antigüedad no mayor a tres años. De igual manera, las máscaras de soldador de grado 14 o superior pueden funcionar. En los dos casos, se recomienda que la observación no supere los 30 segundos.

Próximos eclipses

Ahora bien, contestando a la pregunta si habrá o no otros eclipses para el 2024, lo cierto es que la NASA ha dicho que sí, pero puede que no sean visibles en Colombia:

Para el 8 de abril de 2024 , tendrá lugar un Eclipse solar total que se observará desde Estados Unidos y Canadá,

, tendrá lugar un que se observará desde Estados Unidos y Canadá, Unos meses después, específicamente el 18 de septiembre, un Eclipse lunar parcial se podrá observar desde toda Europa, África y parte del continente Americano.

se podrá observar desde toda Europa, África y parte del continente -Finalmente, el 2 de octubre de 2024 llegará el Eclipse Solar Anular que se podrá observar desde la mitad inferior de Sudamérica

Próximos eclipses en Colombia

Tras el paso del eclipse anular de sol en Colombia, queda la inquietud si en el 2024 y en los años siguientes también será protagonista este fenómeno. Por un lado, hay que aclarar que se presentará un nuevo eclipse parcial el próximo 8 de abril de 2024 y uno anular, pero hasta el 2028, que se podría divisar en la Región Amazónica.

Eclipses parciales: Sumado al anterior, también se presentarán otros en 2025, 2029, 2031, y 2038, 2052

Sumado al anterior, también se presentarán otros en 2025, 2029, 2031, y 2038, 2052 Eclipses Anulares: En este caso, desde Buenaventura hasta Arauca se podrá observar (2 de julio de 2038), Amazonas (31 de mayo de 2049) y a lo largo del río Putumayo (2 de junio de 2056)

Finalmente, sobre el caso del eclipse total Colombia tendrá posibilidad de verlo el 11 de mayo de 2059, sin embargo, aclararon que no será tan fuerte como el que se presentó en 1911.

