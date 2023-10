Según la Mayo Clinic, “la enfermedad cardíaca incluye una gran variedad de afecciones que afectan al corazón. Entre estas se encuentran la enfermedad de los vasos sanguíneos, como enfermedad de las arterias coronarias; latidos cardíacos irregulares (arritmia); enfermedad del músculo cardíaco, entre otros”.

Así mismo, la entidad explica que “muchas formas de enfermedad cardíaca pueden prevenirse o tratarse con elecciones de un estilo de vida saludable”.

En ese sentido, Salud y Algo Más se comunicó con el doctor Giovanni de la Cruz Nocera, jefe de la Unidad de Diagnóstico Cardiovascular de las clínicas Country y La Colina, y cirujano especialista en cardiología, quien profundizó en el tema.

“Muchas personas no saben que están sufriendo del corazón, es importante reconocer síntomas previos antes del infarto: sensación de fatiga, sensación de ahogo, debilidad, picadas en el pecho, impotencia, enfermedad arterial. Hay una serie de signos y síntomas que nos pueden prevenir y decir que el corazón está sufriendo”, relató el experto en primera instancia.

Añadió que “hay personas que presentan infartos fulminantes y tener síntomas premonitorios muy sutiles”.

Ya que según contó “hay personas que no manifiestan síntomas y su primera manifestación puede ser un infarto”.

El doctor de la Cruz explicó que lo importante es que “las personas cuando asistan a saber su estado vascular (médico), no es necesario que sea estrictamente un cardiólogo que lo haga”.

Por otro lado, el experto se refirió a la relación entre este tipo de enfermedades y el deporte.

“Las personas que hacen deporte tienen beneficios cardiovasculares, pero no están exentos de tener un infarto”, puntualizó.

En otro punto, el médico habló sobre el hecho de si antecedentes familiares aumentarían el riesgo de tener eventos cardiacos.

“ Una persona que tiene antecedentes familiares importantes de enfermedad cardiovascular tiene un 50% más de probabilidad de presentar un evento coronario en el transcurso de su vida, por eso es importante hacer un examen adecuado que permita conocer su riesgo cardiovascular a 10 años”, dijo.

También explicó que personas que tienen mayor riesgo deben “evitar hábitos que no sean saludables como el alcohol”, y estas personas que tendrían mayor riesgo serían aquellas que no hacen ejercicio, tienen mala alimentación y quienes consumen tabaco, según dijo el doctor, ya que “el hecho de que se tenga factores no controlados aumenta el resigo cardiovascular”.

Finalmente explicó que “estas enfermedades no las tienen solo las personas ancianas sino también los jóvenes, por eso los invitamos a escuchar a su corazón y así evitar eventos cardiovasculares”.

