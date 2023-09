Estados Unidos es uno de los países que más mueve turistas en el mundo. Es uno de los destinos favoritos de los extranjeros que se interesan por los Parques de Disney y por las grandes pantallas del Time Square. Aunque muchos sueñan con conocer a este país norteamericano, solo algunos han logrado tener la posibilidad de llegar a recorrerlo de forma legal, debido a la visa que se solicita para entrar al país. Paso a paso para tramitar la visa de tránsito por Canadá; requisitos y costos.

Solo en Colombia, por ejemplo, se hacen alrededor de 26.000 entrevistas para este trámite. Sin embargo, al 42 % de los colombianos que se presentan les suelen rechazar la entrada. Debido a la dificultad del proceso, hay una gran cantidad de ciudadanos que han optado por viajar por caminos ilegales.

Aunque los latinoamericanos son los que más suelen viajar de manera ilegal, existe un país del sur del continente que no sufre de estos problemas porque no requiere de visa americana. ¿Cuál es y por qué no le piden visa? Se lo contamos.

El país latinoamericano que no necesita visa

Desde el 2014, Chile creó el programa Visa Waiver que le permitió entrar en la lista de 40 países que están exentos del visado estadunidense. Desde entonces, se convirtió en el único país latinoamericano que tiene la posibilidad de viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de una visa.

Por cerca de seis años, Argentina también logró estar exenta de necesitar la visa para entrar al país norteamericano. Sin embargo, en 2002, el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino confirmó que tal privilegio se acabaría por la inseguridad que presentaban los documentos de identidad de los argentinos. En ese momento, los documentos se tramitaban de forma manual, por lo que podían ser falsificados.

La razón por la que el entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, cambió la forma de hacer los documentos de identidad fue porque creía que era “excesivamente caro” el contrato que se firmaba con la empresa alemana que confeccionaba estos registros. Esta decisión llevó a que el país perdiera el beneficio y, desde entonces, se le solicita visado norteamericano a todos sus ciudadanos.

¿Cómo logró estar exento de visado?

Colombia se encuentra en proceso de eliminar la obligatoriedad de presentar visa para entrar al país. Sin embargo, muchos expertos aseguran que todavía hace falta mucho tiempo para lograr que Estados Unidos no solicite ese documento a los colombianos. Pero, ¿cómo lo logró Chile?

La razón por la que el país norteamericano no le pide visa a los chilenos se debe al tratado de libre comercio que se firmó entre los dos estados. Una de las normas que se solicitó cuando se firmó el acuerdo, era que los viajeros de negocios provenientes de Chile tendrían la posibilidad de entrar a los Estados Unidos, solo con la visa Waiver Program.

Aunque en un principio se acordó que la visa solo funcionaría para los ciudadanos que viajaran por motivos de trabajo, el documento terminó siendo válido para los turistas, pues termina por reemplazar la visa B1 y B2. Desde entonces, los chilenos solo necesitan sacar su visa Waiver, que le permite viajar al país por máximo 90 días.

Otros países a los que no se le solicitan

En total, son 40 países los que no requieren visa para entrar a los Estados Unidos. Aquí les dejamos la lista completa:

Andorra Australia Alemania Austria Bélgica Brunei Chile Corea del Sur Croacia Dinamarca España Eslovaquia Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Irlanda Italia Japón Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Nueva Zelanda Noruega Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa San Marino Singapur Suecia Suiza Taiwán

