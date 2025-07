La nueva moneda de 20.000 pesos en Colombia llama la atención por su diseño y por la historia que hay detrás de ella, ya que conmemora los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta, una de las capitales más importantes en el desarrollo del país. Además de otra serie de sucesos de gran trascendencia nacional.

Debido a lo anterior, los ciudadanos se preguntan cuánto vale esta nueva moneda, que fue presentada el pasado viernes 11 de julio, pues muchos creerían que conseguirla debe tener el mismo costo nominal que tiene en una de sus caras. No obstante, esto no es así del todo y el Banco de la República aclara la razón para que los compradores no se lleven ninguna sorpresa durante la transacción.

De acuerdo con datos oficiales de la entidad, la nueva moneda de 20.000 pesos conmemorativa del quinto centenario de fundación de la ciudad de Santa Marta vale 20.000 pesos, pero si la quiere tener en el estuche especial (opcional), cuesta 37.000 pesos, el cual posee información sobre este objeto que circulará por tiempo limitado. Se debe aclarar que solo hay 200.000 unidades.

¿Cómo adquirir la nueva moneda de $ 20.000 de los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta?

La esperada moneda de 20.000 pesos, emitida para conmemorar los 500 años de la fundación de Santa Marta, ya está al alcance de los coleccionistas y el público en general. Si está interesado en adquirirla, el Banco de la República ha dispuesto varios puntos para su distribución. En Bogotá, podrá dirigirse directamente a las ventanillas de tesorería del Banco de la República, así como a la emblemática Biblioteca Luis Ángel Arango y la Casa Gómez Campuzano. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad está sujeta a horarios específicos y aforo, por lo que se recomienda consultar previamente los canales oficiales.

Para quienes se encuentran fuera de la capital, la buena noticia es que la moneda también estará disponible en las sucursales y agencias culturales del Banco de la República a nivel nacional. Si bien la demanda es alta, cada usuario tendrá la oportunidad de adquirir un máximo de cinco monedas. Para garantizar una experiencia organizada y evitar aglomeraciones, es indispensable agendar una cita previa a través de la página web de la entidad, por medio del siguiente enlace.

Características de nueva moneda de $ 20.000 en Colombia

El diseño de la moneda es un verdadero tributo a la riqueza cultural e histórica de Colombia. En su anverso, exhibe la icónica Casa de la Aduana junto al islote El Morro y su faro, elementos representativos de la costa caribeña, enmarcados por una cenefa de patrón geométrico.

El reverso, por su parte, destaca un pectoral de la Sierra Nevada de Santa Marta, símbolo del arte orfebre de la región. Además de las leyendas ‘República de Colombia’ y ‘Pectoral Nehuange’, la denominación de ‘20.000 pesos’ y el año ‘2025’, incorpora un elemento de seguridad clave: una imagen latente que muestra ‘BR’ o ’20’ según el ángulo de visión, añadiendo una capa de autenticidad a esta pieza conmemorativa.

Por otra parte, sus particularidades técnicas se distinguen por diseños que celebran el patrimonio nacional. Fabricada con una aleación de Alpaca Blanca —compuesta por un 65 % de cobre, 15 % de níquel y 20 % de zinc—, esta pieza circular tiene un diámetro de 35 mm y un peso de 21,75 gramos, con un canto estriado que facilita su identificación y manejo. Estas especificaciones no solo aseguran su durabilidad, sino que también la diferencian de otras denominaciones.

