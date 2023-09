La implementación de la cédula digital en Colombia ha generado interrogantes y dudas entre los ciudadanos respecto a si este nuevo formato de identificación es obligatorio para todos. A continuación, aclaramos este punto y exploramos los beneficios que trae consigo este documento tecnológico.

Beneficios de la cédula digital para el Ciudadano

La cédula digital representa un avance significativo en la identificación ciudadana y ofrece una serie de beneficios para los colombianos. Entre ellos, se destacan:

Mayor seguridad: la cédula digital cuenta con características avanzadas de seguridad que dificultan su falsificación o adulteración.

la digital cuenta con características avanzadas de seguridad que dificultan su falsificación o adulteración. Identificación y autenticación biométrica: este nuevo formato permite la verificación de la identidad del ciudadano de manera más segura y precisa mediante tecnologías biométricas.

este nuevo formato permite la verificación de la identidad del ciudadano de manera más segura y precisa mediante tecnologías biométricas. Identificación no presencial en trámites en línea: la cédula digital facilita la realización de trámites en línea sin necesidad de una presencia física, lo que agiliza y simplifica los procedimientos.

Prevención de suplantación o usurpación de identidad: gracias a sus características de seguridad, la cédula digital disminuye considerablemente el riesgo de suplantación de identidad.

gracias a sus características de seguridad, la cédula digital disminuye considerablemente el riesgo de suplantación de identidad. Protección de datos personales: la implementación de tecnología avanzada en el documento asegura la protección de la información sensible del ciudadano.

la implementación de tecnología avanzada en el documento asegura la protección de la información sensible del ciudadano. Confianza en trámites y servicios: la cédula digital aumenta la confiabilidad en los trámites y servicios ofrecidos por entidades públicas y privadas.

la cédula digital aumenta la confiabilidad en los trámites y servicios ofrecidos por entidades públicas y privadas. Verificación de identidad segura por parte de autoridades: las entidades gubernamentales pueden verificar la identidad de los ciudadanos de forma más segura y confiable.

¿Es obligatoria la cédula digital en Colombia?

No, la cédula Digital no es obligatoria para todos los ciudadanos colombianos. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha establecido que aquellos ciudadanos que requieran un duplicado de su cédula podrán optar por el formato que prefieran: digital o amarillo con hologramas. La cédula amarilla con hologramas seguirá siendo válida, y ambos formatos son reconocidos oficialmente.

Por otro lado, los ciudadanos que cumplan los 18 años y realicen el trámite de la cédula por primera vez en una de las registradurías habilitadas para la expedición de la cédula digital, obtendrán este nuevo formato sin ningún costo adicional. Si el trámite se realiza en una Registraduría que aún no cuente con la tecnología digital, el ciudadano recibirá la cédula en formato amarillo con hologramas.

Es importante destacar que el trámite de la nueva cédula digital estará disponible para aquellos colombianos que voluntariamente la soliciten mediante el trámite de duplicado. Además, aquellos ciudadanos que cumplan los 18 años y requieran cedularse por primera vez recibirán la Cédula Digital en todos los casos, siempre que realicen el trámite en una de las registradurías habilitadas para este proceso.

La implementación de la Cédula Digital representa un paso importante en la modernización de los servicios ciudadanos y en el fortalecimiento de la seguridad en la identificación de los colombianos, brindando a los ciudadanos una opción más ágil y segura para acceder a los servicios estatales y garantizando la protección de sus datos personales.