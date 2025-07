Los bancos siguen con atención los datos de sus clientes y, precisamente en medio de esa evaluación, el directivo de uno de ellos sorprendió con un fuerte cuestionamiento sobre un sistema muy usado y común en Colombia.

El señalamiento recayó sobre los mensajes de texto (SMS) en el panorama nacional, sobre los que el CEO de Lulo Bank, Santiago Covelli, puso la lupa para dejar una alerta con el fin de promover un cambio.

¿Por qué los mensajes de texto son peligrosos en Colombia?

“Alguien debería bloquear los mensajes de texto. Ya. Es el canal donde más se comete fraude digital y es absolutamente obsoleto y desesperante”, afirmó Covelli desde su cuenta personal de LinkedIn.

El presidente y CEO de Lulo Bank indicó que solo en Estados Unidos el sistema de mensajería con estafas llevó a robos por 470 millones de dólares en 2024, mientras que el ‘phishing’ (suplantación digital) subió 617 % en un solo año, al punto que recordó que ni siquiera el bitcoin creció tanto.

Lee También

“Y aún así… Las empresas siguen enviando links tipo bit .ly/asd812js solo por que un ejecutivo necesita ver ‘efectividad’. Como si un link de eso generara confianza alguna. Spoiler: no lo hace”, indicó.

De hecho, el directivo cuestionó la efectividad del sistema de mensajes de texto para promover los productos en cada uno de los casos, especialmente en el ámbito comercial.

“La gente no distingue lo real de lo falso. (Y ese es el gran problema y cada día son más sofisticados los que hacen el mal). Y la verdad es que menos del 15 % de esos SMS convierte un clic. Realmente es un canal malo. Es ruido. Es riesgoso. Y es una pendejada seguir saturando a la gente sin control alguno”, criticó.

¿Qué hacer para reemplazar mensajes de texto en Colombia?

Una propuesta para reemplazar los mensajes de texto por tantas estafas de parte de las empresas en Colombia es que se acudan a los canales verificados de WhatsApp Bussiness, según el CEO de Lulo Bank.

“Por favor que alguien los obligue a usar solo canales verificados como WhatsApp Business. (Pa’ que pero ese chulo da confianza). Si no nos importa la seguridad de la gente, nadie va a parar ese problema que se está saliendo de las manos. O serán cientos de miles de personas los que seguirán cayendo y son miles de millones perdidos”, afirmó Covelli.

Lo llamativo es que el empresario cuestionó el interés de mantenerse con el sistema de SMS en el ámbito de los negocios como mecanismo de comercialización en Colombia.

“Y todo… por no querer pagar un canal certificado que si es más caro, pero convierte como 4 veces mas. El SMS es un canal roto, hace mucho mucho tiempo. (Así me digas que no, súper marquetería de los 80’s) O es que a alguien le gusta recibir todos esos SMS de basura publicitaria”, sentenció.

Esta fue la publicación por parte del directivo en el sector bancario sobre un tema que es del diario vivir de los colombianos:

¿Quién es dueño de Lulo Bank?

Lulo Bank, el primer banco 100 % digital con licencia bancaria en Colombia, es propiedad de la familia Gilinski, uno de los conglomerados empresariales más influyentes y ricos del país. Específicamente, ha sido una apuesta del reconocido banquero y empresario Jaime Gilinski Bacal y su familia.

Jaime Gilinski Bacal es el patriarca de este influyente grupo empresarial. Su hijo, Benjamín Gilinski, ha sido una figura clave en el desarrollo y lanzamiento de Lulo Bank, ejerciendo como presidente de su Junta Directiva y liderando la visión de transformar la industria bancaria en Colombia a través de la innovación digital.

El Grupo Gilinski es un conglomerado diversificado con intereses significativos en banca, medios de comunicación y alimentos, entre otros. Además de Lulo Bank, son propietarios de entidades como Banco GNB Sudameris (con presencia en varios países de la región), Servibanca (red de cajeros automáticos), y tienen participaciones importantes en empresas como Grupo Nutresa y Publicaciones Semana.

Lulo Bank fue fundado en 2019 y recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para iniciar operaciones en 2021. Nació con una inversión inicial cercana a los 28 millones de dólares, reflejando el compromiso del Grupo Gilinski con este proyecto digital.

En octubre de 2022, Lulo Bank recibió una inyección de capital de 200 millones de dólares de parte de International Holding Company (IHC), un conglomerado de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque IHC se convirtió en un inversionista significativo, la fundación y el control inicial de Lulo Bank se mantienen firmemente ligados a la estrategia y la visión de la familia Gilinski, buscando expandir su presencia en el sector financiero digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.