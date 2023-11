Álvaro Álvarez, Leslie Orozco, víctimas del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, y Misael Delgado, coordinador de víctimas del paramilitarismo del Atlántico, hablaron sobre la decisión de la JEP de aceptar al exparamilitar en la Comisión de la Verdad.

Para Álvarez, esta es una gran oportunidad de por fin tener cara a cara a Mancuso para que les diga qué paso con sus familiares.

(Lea también: Mancuso salpicó a Uribe en masacre perpetrada por las Auc: “Siempre tuvo conocimiento”)

“Tuve la oportunidad de estar en la audiencia pública en Montería. Con lo que Mancuso dijo me sentí un poco satisfecho, pero no completo porque hay cosas que no ha contado. Tengo cuatro miembros de mi familia desaparecidos y no sé dónde están”, dijo.

Además, mencionó que “no es lo mismo Salvatore Mancuso en EE.UU. que en Colombia”, pues algunas víctimas “tienen el corazón lleno de odio y con razón”. Sin embargo, aclaró que él, como constructor de paz, no se alegra, pero “quizás ahora tendremos la oportunidad de estar frente a él y saber qué pasó con los seres queridos”.

Por su parte, Orozco aseguró sentirse satisfecha con la decisión de la JEP porque es una oportunidad para conocer toda la verdad sobre la violencia desatada por los paramilitares en el país.

“Es satisfactorio que la JEP haya aceptado a Mancuso, queremos toda la verdad. Qué bueno tenerlo frente a frente, que nos diga en la cara por qué tanta violencia. Gracias a la Comisión de la Verdad hemos conocido detalles porque en Justicia y Paz no hemos podido”, indicó.

“En parte sí le he creído a Mancuso como víctima, pero falta mucha verdad”, añadió.

A propósito, Delgado resaltó que con los procesos transicionales que se han hecho para conocer la verdad detrás de la violencia en Colombia solo se ha afectado a las víctimas y premiado a los victimarios.

“Los que más han perdido con los procesos transicionales son las víctimas. Las leyes han sido construidas en un escenario donde los victimarios son los protagonistas y reciben beneficios”, expresó.

Finalmente, el coordinador de víctimas del paramilitarismo en el Atlántico pidió que la verdad sea construida con las víctimas. “Deben saber dónde está su ser querido, qué agentes de Estado han contribuido con las afectaciones físicas y psicológicas”.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.