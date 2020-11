green

Ospina hizo esas declaraciones en un video (publicado en esta nota), luego de que Cancino asegurara que 9 jóvenes murieron por un incendio en un CAI de San Mateo (Soacha), al no recibir ayuda de la Policía.

En la grabación, difundida por el Concejo de Soacha, el presidente de la corporación arremete contra el cabildante de Bogotá porque, dice, está “condenando” a las autoridades sin saber lo que realmente pasó.

“No creo que sea conveniente, señor Cancino, usted, concejal de Bogotá, que se entrometa en cosas que no le competen como es lo del municipio de Soacha. […] No sabía, concejal Cancino, que usted era juez de la República y que ya había condenado a la Policía. No sabemos qué pasó en el lamentable accidente del 4 de septiembre en San Mateo. No podemos prejuzgar lo que ocurrió ese día”, señaló.

Ospina agregó que estaba “muy sentido” por las declaraciones que dio su colega de la capital, y le expresó que si se va a meter en asuntos de Soacha, que sea para beneficiar a los que viven ahí.

“Lo invito para que mire lo que pasa la Autopista Sur […]. Y lo invito para que más bien se preocupe por lo que está pasando allá en Bogotá y deje un poco en paz a Soacha y no ofenda a Soacha. Esperamos sus excusas, señor Cancino; si se va a entrometer que sea en cosas que sean para el beneficio de nuestro municipio”, dijo el presidente del concejo municipal, como se escucha a continuación:

Cancino no le ha contestado al presidente del Concejo de Soacha; no obstante, sigue manteniendo la denuncia e, incluso, en las últimas horas ha publicado videos (como el que se muestra a continuación) de la angustia que los familiares de los detenidos en el CAI de San Mateo vivieron el pasado 4 de septiembre.

Esta madre desesperada el 4 de septiembre luchó contra la misma Policía, para intentar salvar a su hijo que se estaba incinerando dentro de la estación; trataba de apagar el fuego con una manguera, pero se la quitaron. ¿En verdad la Policía “hizo de todo” para salvarlos? pic.twitter.com/28mphxXhzP — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) November 11, 2020

Este caso ya está en manos de la Procuraduría, que asumió la investigación disciplinaria para determinar si los agentes del CAI tuvieron responsabilidad en las muertes de los jóvenes, que quedaron con heridas en hasta el 90 % de sus cuerpos, según los denunciantes.

La Policía argumenta que los uniformados de la estación sí trataron de aplacar el fuego con extintores para socorrer a los heridos, versión que defiende el Ministerio de Defensa.

Las familias, por su parte, piden que se esclarezca esta situación y que las autoridades respondan a interrogantes como por qué se halló rastro de gasolina en el cuerpo de una de las víctimas.