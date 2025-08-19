Medellín es la ciudad con mejor transporte público de América Latina, de acuerdo con la publicación, pues es la única de la región que aparece en el listado de la prestigiosa publicación.

La capital de Antioquia, que también fue elegida como la mejor ciudad de Sudamérica para recorrer a pie, fue destacada por su sistema metro y su integración con buses de de tránsito rápido (BTR) y con el metrocable que, para la revista, es el verdadero atractivo.

“Los teleféricos conectan el centro de Medellín con comunidades aisladas por las empinadas colinas que rodean la ciudad montañosa, reduciendo en algunos casos un trayecto de dos horas a tan solo 30 minutos”, señaló el artículo.

La revista ubicó a la ‘Ciudad de la eterna primavera’ en el puesto siete del listado, siendo la única de Latinoamérica incluida en el ‘ranking’, y agregó que su sistema metro es “un excelente ejemplo de cómo un transporte bien ejecutado puede ser divertido, funcional y ayudar a mejorar una ciudad entera”.

¿Cuál es la ciudad con el mejor transporte público del mundo?

La publicación indica que la ciudad con mejor transporte público del mundo es Hong Kong, pues su sistema de trenes tiene una puntualidad de casi el 100 %, su precio es muy económico y cuenta con wifi gratuito, baños limpios y hasta zonas lactancia. Es tan utilizado, que la mayoría de ciudadanos no tienen carro particular.

En segundo lugar aparece Delhi (India), por su sistema de metro limpio y puntual, que conecta a la ciudad con más de una decena de líneas y además es sostenible con el ambiente.

Tokio (Japón) ocupó el tercer lugar en el ‘ranking’ por su metro que, además de ser reconocido mundialmente por ser uno de los más puntuales y limpios, destaca por ser muy rápido. Además, es muy amigable con los extranjeros, pues cuenta con símbolos muy sencillos de entender.

El listado de las nueve ciudades con mejor transporte público del mundo lo completan:

Siganpur.

Londres.

Seúl.

Medellín.

Washington D.C.

Estocolmo.

