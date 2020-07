Una versión de El Heraldo dice que el camión se varó, y varias personas aprovecharon para robarse el combustible; otra, presentada por Blu Radio y Caracol Radio, dice que el carro se volcó, la gente salió a recoger el líquido que se derramó y el vehículo explotó.

Blu Radio indicó que, hasta el momento, hay 7 personas fallecidas; sin embargo, Caracol Radio señala que el número es incierto porque las clínicas del sector están colapsadas.

No obstante, Fabián Obispo Borja, alcalde de Puebloviejo, Magdalena, aseguró en Caracol Radio que estuvo en el lugar del accidente y vio “7 cadáveres calcinados y 8 motocicletas” quemadas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que varias personas con quemaduras fueron evacuadas en carros particulares, dice el periódico, porque las ambulancias no dieron abasto para recoger los heridos.

Aunque las autoridades no han dado un parte oficial, los medios hablan de más de 40 heridos.

Me Acaban de enviar esto sucedio via Barranquilla-Cienaga un camion cisterna cargado de Combustible se estrello en la via y los moradores del sector se acercarcaron a sustraer el combustible y este camion exploto pic.twitter.com/NwqZDGahvx

