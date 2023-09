Ingresar a la universidad es una de las etapas más importantes de la vida; pues, además de escoger el enfoque de su desarrollo profesional, es una de las fases para adquirir nuevas habilidades, conocer nuevas personas, crecer personalmente y tener mayor independencia.

Por ese motivo, los alumnos buscan diversos programas académicos y universidades; sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para graduarse del colegio e ingresar a las instituciones de educación superior es la presentación del examen del Estado de Educación Media, Icfes – Saber 11, que evalúa las competencias de los estudiantes de grado undécimo para finalizar sus estudios, por lo que uno de los objetivos de los evaluados es alcanzar el puntaje mínimo para ganarse una beca, o acceder a la educación superior de distintas universidades en el territorio nacional.

(Vea también: Qué puntaje se necesita para entrar a la Universidad Nacional; el Icfes no se revisa)

Si ese es su caso y le gustaría estudiar puntualmente en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, le contamos cuál es el puntaje específico que se requiere para poder matricularse a esta institución y otros requisitos para poder ingresar:

¿Qué tendrán en cuenta al momento de admitir a los estudiantes de pregrado?

Además de cumplir con cada uno de los requisitos puntuales para cada programa académico y facultad específica, deberá realizar el proceso de inscripción en línea, pagar el valor correspondiente a la inscripción y presentar las pruebas correspondientes.

Entre las pruebas estará el examen general y la entrevista, donde se evaluarán los criterios de actitud, para determinar la sensibilidad social y la motivación del estudiante, y las habilidades requeridas, entre las que se incluye la capacidad de análisis y la capacidad para expresar ideas. Dependiendo de cada programa, pueden haber criterios adicionales y conocimientos específicos por demostrar.

(Vea también: Puntaje Icfes que deben sacar estudiantes para cursar la apetecida Medicina en Unicartagena)

¿Cuál es el puntaje mínimo del Icfes para ingresar a la Universidad Javeriana?

Este requisito varía según la carrera que quiera estudiar, pues, mientras que esta institución está incluida entre las que no exigen este requisito en la mayoría de carreras, los aspirantes a la carrera de Medicina en la sede de Bogotá deberán certificar un puntaje mínimo de 385; no obstante, en caso de que su puntaje no le alcance, usted podrá repetir el examen, ya que estas pruebas se pueden presentar más de una vez, incluso si usted ya está graduado.

Lee También

Opciones de financiación en la Universidad Javeriana

Si no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el costo total de la matricula semestral, podrá financiarlo con el Icetex, entidad que sí exige un puntaje de las pruebas Saber 11 para acceder a los créditos educativos, o podrá solicitar una línea de apoyo financiero con la universidad, que puede ser una financiación a corto plazo, financiaciones a largo plazo, ser parte del programa de financiación Juntos por tu Futuro de LUMNI, o aplicar a créditos de la línea educativa de las diferentes entidades bancarias del país. A su vez, esta entidad educativa permite hacer el pago de su matrícula a través de distintas tarjetas, ya sean de débito o crédito y más opciones.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.