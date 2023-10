Estados Unidos es uno de los destinos más llamativos para emigrar, sea por motivos escolares, laborales o personales. Por lo que muchas personas desean conocer si el pregrado que estudiaron en su país de origen se puede validar para poder ejercer su carrera de manera legal o continuar con sus estudios.

Se debe tener en cuenta que el trámite para homologar un título universitario varía dependiendo del país en el que se estudió, la carrera y el país de origen.

Además, el gobierno de Estados Unidos no cuenta con una agencia especializada en este tema, debido a esto se debe recurrir a empresas privadas reguladas por la Association of International Credential Evaluators (AICE) y la National Association of Credential Evaluation Services (NACES).

“En el caso de las personas que han estudiado fuera de Estados Unidos y que necesitan saber la equivalencia académica de su educación en términos del sistema estadounidense, sus documentos académicos se evalúan en comparación con los programas de grado de EE. UU.”, afirma Jasmin Saidi-Kuehnert, presidenta y directora ejecutiva del AICE.

Empresas que validan títulos universitarios en EE. UU.

American Education Research Corporation (AERC)

Scholaro

Institute of Foreign Credential Services

Educational Credential Evaluators (ECE)

World Education Services (WES)

SpanTran The evaluation Company

American Association of Collegiate Registras and Admision Officers (Aacrao)

Para solicitar la validación de un título universitario es necesario contar con copias certificadas y traducidas al inglés del título universitario, programa de estudios, plan de estudios con carga académica y las calificaciones, junto a los demás documentos que solicite cada empresa. El proceso tarda entre 4 y 8 meses, y tiene un costo de 2,500 dólares.

Luego se debe llenar el formulario de solicitud, pagar el costo del trámite y presentarlo ante la institución educativa u organización que se lo haya solicitado.

Carreras universitarias que se pueden homologar en Estados Unidos

En Estados Unidos hay carreras que requieren una licencia profesional, y para obtenerla es necesario aprobar exámenes teórico-prácticos, cumplir con horas de residencia o cursos, entre ellas se encuentran:

Arquitectura

Odontología

Educación

Leyes y abogacía

Medicina

Enfermería

Trabajo social

Medicina veterinaria

Psicología

En carreras como periodismo, diseño gráfico, administración de empresas, música, danza, marketing o literatura no es necesario contar con una licencia profesional, por lo que es posible trabajar en Estados Unidos mientras se cumplan con los requisitos de estancia legal en el país.

Visa temporal de trabajo en Estados Unidos

La visa H-1B, conocida como visa de ‘ocupación especializada’, se encuentra dirigida a trabajadores especializados, es decir, profesionales altamente calificados.

Para adquirirla es necesario contar con una licenciatura, título profesional o experiencia en un campo especializado. Luego, demostrar que existe una oferta de trabajo en una empresa estadounidense para un puesto especializado que requiera el perfil de aspirante.

