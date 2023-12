Llega diciembre y con este mes, además de las festividades que se celebran en Colombia como el día de las velitas, Navidad y año nuevo, también llegan diferentes dilemas para el ser humano en materia de control de peso y alimentación, pues se tiene la creencia de que en esta época del año se suele comer ‘más de lo que se debe’.

Según explica la Mayo Clinic, “comer alimentos nutritivos y ricos en calorías es una buena forma de ganar peso”.

Así mismo, MedlinePlus, web producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., explica que “alcanzar y mantener un peso saludable puede ser un desafío, pero tener un estilo de vida saludable, incluyendo patrones de alimentación (dieta) y hacer actividad física regular; puede ayudarle a perder peso”.

Es por esto mismo que en los micrófonos de Salud y Algo Más habló la coach en medicina funcional, María Rodríguez, quien explicó cómo no engordar durante las festividades de diciembre.

La experta inició explicando que “tenemos mil opciones que podemos tener en cuenta durante estas épocas y es que en Colombia hay novenas, velitas, 24, 31; muchos días para celebrar: lo más importante es encontrar un balance en todas estas fechas”.

Enfatizando que, para ella, “balance es poder disfrutar de cosas, pero no restringirnos del resto de alimentación. La gente dice ‘me como 8 buñuelos, pero dejo de comer el resto del día’; uno no puede dejar de comer cosas necesarias”, puntualizó.

Añadiendo que cuando habla balance “es que entendamos que tenemos opciones como buñuelo, natilla, pavo, cosas que podemos comer, pero cuando hablo de balance son porciones, no deben ser enormes, no comerse 8 o 10 buñuelos, además hay opciones de preparación que si son en la casa pueden variar y convertir el producto en uno más saludable”.

Por otro lado, explicó que “si comes buñuelo o natilla lo importante es no comer otro tipo de carbohidratos, yuca, plátano, papas, ese día porque estás comiendo algo ya alto en carbohidrato. Otra opción es tener en cuenta la cantidad de proteína que vas a consumir. El consumo de proteína durante estos días debería ser alto para que cuando queramos comer natilla o buñuelo, o cosas de navidad, el cuerpo no tenga esos antojos tan grandes”.

Sobre las bebidas alcohólicas que se suelen consumir en ese día dijo: “no tomen calorías. Todas las comidas son agua con limón, pero si hablamos de trago que es normal en estas épocas, tenemos opciones de tragos que no tienen azúcar como otras que sí tienen. El vodka y el tequila son opciones con las que se pueden hacer cocteles sin usar endulzante, pero todo debe ir moderado”.

Finalmente, la chef destacó algunos tips para mantener buenos hábitos alimenticios en estas épocas navideñas:

Quedar al 80 % de llenura

Mantenerse súper activos

Masticar bien antes de pasar

