Planear un viaje requiere de tiempo y disposición. Con los nervios y afanes, es muy probable que se pasen por altos aspectos importantes como olvidar objetos importantes en la maleta, cambiar dinero a la divisa oficial del destino, no imprimir los tiquetes, olvidar el pasaporte o visa, entre otros.

Por lo anterior, se recomienda realizar una ruta de viaje que contenga todos los asuntos relevantes de su viaje, como los gastos, alojamiento, documentos personales, equipaje, etc. Ahora bien, ser tripulante de cabina implica tener que lidiar con las personas y sus hábitos. Los auxiliares de vuelo son los encargados de imponer orden, cuidar las reglas y velar por la seguridad de cada una de las personas.

Es por esto, que al momento de abordar un avión hay aspectos que se deben tener en cuenta durante y después del recorrido, algunos de ellos tienen que ver con la higiene o asuntos personales.

Leysha Pérez, azafata de la reconocida aerolínea, compartió una serie de recomendaciones a través de un video de TikTok para las personas que viajen a algún destino sobre lo que no se debe hacer.

Evitar usar las sábanas y almohadas del avión

En el video, la azafata explica que cuando vuela a cualquier destino internacional o remoto, evita usar estos elementos que proporcionan en el avión.

Por lo que recomienda en todo momento traer sus propios cojines y material de abrigo para aquellos vuelos de larga trayectoria, pues, generalmente, las sábanas y demás objetos son usados por cientos de pasajeros a la semana, lo que conlleva que se llenen de gérmenes y bacterias con suma facilidad.

No comer con frecuencia los alimentos que dan a bordo

“Por mucha hambre que tenga, evito comer con demasiada frecuencia los alimentos que se sirven a bordo”, expresa Pérez, agregando que no está a favor de abusar de la comida que se sirve en el avión.

Según comentó, no lo hace porque la comida esté en mal estado, sino por motivos de salud, ya que la mayoría de platos tienen muchos conservantes y una gran cantidad de sal, por lo que no es bueno para la salud comerlos en exceso.

Tener paciencia con los pasajeros de vuelo

A menudo se presentan hechos de intolerancia al interior de un avión. De acuerdo con la azafata, nunca se sabe por lo que están pasando los compañeros de vuelo: “La gente la coge con nosotros todo el tiempo y se enfada, pero trato de entender por qué y lo transmito a otras azafatas para que no se lo tomen a lo personal. Es un trabajo en el que tienes que tener paciencia”.

No bucear en las últimas 48 horas antes de abordar

Este es un dato llamativo, en el video Pérez indicó que las personas que van a viajar no deben bucear en las últimas 48 horas debido a la posibilidad de sufrir un mal de presión o síndrome de descompresión, el cual ocurre cuando el cuerpo no ha tenido el tiempo suficiente para deshacerse del exceso de nitrógeno ocasionado por aspirar aire comprimido.

Escoger los asientos en caso de viajar con niños

Por último, la azafata advirtió de la importancia de escoger los asientos antes del vuelo en caso de volar con niños pequeños, ya que si se selecciona la opción aleatoria es muy posible que tengan que ir separados de sus padres. Y, al final, cambiarse el asiento antes de despegar con otra persona puede resultar un poco estresante para el resto de pasajeros y para la tripulación.

Consejos a la hora de viajar

Consultando otros portales de vuelo, hay otras recomendaciones de las azafatas para los pasajeros. Una de las más destacadas que molesta a todos los empleados de un avión, es no tocar a los auxiliares de vuelo. Además, de la falta de educación en el uso de audífonos. Según comentan, no hay nada más molesto que intentar hablar con alguien que no le importe lo suficiente para pausar la película o quitarse los audífonos.