En diálogo con caracol Radio, el abogado Camilo Delgado, representante de las víctimas de maltrato laboral en la sede de las empresas Charry Trading ubicada en el World Trade Center de Ibagué, aseguró que las acciones que se interpondrán serán tipo administrativo sancionatorio, harán la reclamación de los derechos laborales, buscarán la indemnización y reparación de los perjuicios causados con los comportamientos violentos.

“Son varias acciones jurídicas que vamos a ejercer en representación de los trabajadores afectados por la vulneración de los derechos que enmarca la ley 1010 de 2006 en materia de acoso, intimidación y abuso laboral otra por lo que corresponde a la reclamación de los derechos laborales de los empleados”, dijo Delgado.

Caracol Radio conoció que por los hechos que sucedieron el pasado sábado, varios de los afectados han decidido renunciar a los cargos por el temor y la zozobra que les han generado este tipo de conductas.

“Se buscará la indemnización y reparación por los perjuicios causados por estos comportamientos violentos, algo muy importante la incidencia penal de lo que sucedió el pasado sábado en la sede de esta empresa donde estaremos muy atentos con la Fiscalía y el viceministerio del trabajo”, sostuvo el abogado.

Por otra parte, reconoció que el episodio de maltrato laboral que sucedió el pasado sábado en la sede de esta compañía tendría una incidencia penal en la que se buscará determinar las conductas punibles en las que estarían el secuestro simple, amenazas, injuria entre otros.

“Hay que decirles a las personas que renunciaron que la ley 1010 tienen unas garantías para evitar este tipo de retaliaciones, la primera es que si se llegara a terminar el contrato por parte del empleador no se tendrán efectos jurídicos y para las personas que renunciaron producto de la intimidación pueden reclamar una indemnización por daños y perjuicios”, aseguró.

El Ministerio del Trabajo explicó luego de la visita realizada a las instalaciones que los inspectores encontraron que la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras, no hay claridad sobre la entrega de dotaciones, se encontraron contratos de trabajo sin firmar y en algunas carpetas se evidencia que no se encuentran los exámenes médicos de ingreso.

Así mismo, en las entrevistas que realizaron los inspectores, los trabajadores aseguraron tener un sentimiento de temor por su integridad mental y física.

Además, ordenó la realización de visitas de inspección a los centros de trabajo de la empresa en los municipios de Venadillo, Roncesvalles y Alvarado.

La cartera explica que va a realizar el traslado de pruebas a la fiscalía seccional Tolima y recalca que esto en ningún caso podrá significar la suspensión del pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados.

La sede de la empresa en Ibagué fue cerrada de manera temporal por 10 días anunció el Ministerio del Trabajo.