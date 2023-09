Minutos de pánico se vivieron en la Avenida Crisanto Luque de la ciudad de Cartagena por un accidente de tránsito donde una tractomula que transportaba un cargamento de naranjas hacia el Puerto de Contenedores (Contecar), se volcó en el retorno ubicado diagonal al conjunto residencial Rincón del Alto Bosque.

El conductor del vehículo pesado identificado como Edison Neira, de 43 años y oriundo de la ciudad de Bogotá, resultó con heridas leves en su pierna izquierda. El siniestro vial causó daños materiales en un lavadero de carros situado en todo el retorno de la ciudad donde imputaron a presuntos abusadores de dos menores de edad y de una mujer en Cartagena.

“Un vehículo particular me cerró cuando iba a tomar la curva del retorno y al intentar esquivarlo terminé volcado. Por la imprudencia de algunos conductores por poco pierdo mi vida, afortunadamente solo tengo fuertes dolores en una de mis piernas. Me dirigía con un cargamento de naranjas hacia Contecar”, narró en exclusiva Edison Neira, conductor de la tractomula quien tiene más de 20 años de experiencia con este tipo de automotores.

Caracol Radio conoció que el conductor había salido el jueves desde La Unión- Valle hacia la capital de Bolívar para entregar la mercancía. Los agentes del DATT que atendieron el suceso indicaron que la principal hipótesis sería un presunto microsueño que sufrió Neira, teniendo en cuenta sus largas horas de viaje y algunas versiones de testigos que señalan que iba a alta velocidad.

Al lugar llegaron unidades del DATT y la Policía Metropolitana, quienes acordonaron el retorno con el propósito de adelantar el croquis y el levantamiento del vehículo pesado. Cabe resaltar que en este sector hay oscuridad total porque se presentan daños en el alumbrado público desde hace varias semanas.

El accidente de tránsito generó complicaciones en la movilidad en la Avenida Crisanto Luque, pues muchos conductores curiosos detuvieron sus vehículos para tomar fotografías y grabar videos.