Colombia ha sido uno de los países donde más asesinatos contra periodistas ha registrado, siendo una de las cifras más relevantes del continente.

Según un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, la violencia hacia los comunicadores sociales en este país aumentó en 2022 y dejó a dos comunicadores asesinados (en el Magdalena ) y más de 200 bajo amenaza. Recientemente el periodista Carlos Jiménez fue amenazado de muerte por su esposa: “Ojalá te maten”.

Entre los amenazados está Diego Ramírez Oyola, un joven de 33 años que tuvo que emigrar a otro país para exiliarse y salvaguardar su integridad, así como también buscar el refugio que “no tuvo” cuando denunció ser víctima de hostigamientos, al parecer, por parte de Los Pachenca, grupo armado colombiano.

Lo anterior, como se recordará, se suscitó tras unas investigaciones lideradas por el comunicador social, quien buscaba ‘destapar’ un entramado de extorsión en el Mercado Público de Santa Marta, ciudad donde nació y ejerció el oficio de periodista.

Diego Ramírez Oyola fue víctima de una serie de llamadas en las que lo obligaron en su momento a abandonar su ciudad y a desistir del proyecto investigativo que lideraba. Llevado por esa presión decidió denunciar, pero según dijo a Caracol Radio, nunca se activó una ruta de seguridad para él. Fue esa la razón robusta que lo obligó a irse del país.

“Lo triste de todo es que, pese a que denuncié y puse en evidencia las intimidaciones en mi contra, jamás se hizo nada. La Fiscalía solo abrió una noticia criminal, pero todo quedó hasta ahí. No tuve garantías ni una ruta efectiva de seguridad que permitiera cumplir con mi ejercicio en ese país, máxime cuando el tema denunciado por mi persona era delicado”, afirmó Diego Ramírez Oyola.

Indicó, además que “yo busqué destapar el horror que viven los comerciantes de ese país, quienes son extorsionados por el mismo grupo – refiriéndose a los Pachenca – que me intimidó y que me obligó a marcharme con mis esperanzas. Me fui sin nada, triste y desamparado, pero hoy poco a poco he encontrado otro ritmo de vida, lejos, pero buscando refugio de paz y seguridad”.

Ramírez Oyola cumplirá un año de estar fuera de su país Colombia y desde donde se encuentra aseguró que “pienso muchísimo regresar, entre tanto no se me garanticen las medidas mínimas necesarias. Aquí no solo está sobre la mesa mi vida sino también la de mi familia. Mi temor es ser asesinado, porque ese grupo, Los Pachenca, no desestima amenazas”.

Es válido anotar que, la organización Los Pachenca, ahora llamada Autodefensa Conquistadora de la Sierra Nevada, es un grupo narcoparamilitar que se enriquece – según dicen los defensores de derechos humanos – con el pago de extorsiones de mototaxistas, comerciantes, ganaderos, empresarios de Santa Marta y demás ciudadanos.

Estas acciones han sido analizadas y contrarrestadas por el Gaula de la Policía de Colombia, con capturas y entrega de recomendaciones, pero el flagelo aumenta según las estadísticas.

