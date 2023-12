En el colegio Gimnasio San Juan Bosco de Tunja, padres de familia están preocupados porque sus hijos de bachillerato y primaria tendrían que repetir su año escolar y ser reubicados, al no contar la institución con la licencia.

Según la madre Nataly Bernal, los bachilleres han dictado clases a los menores ante la renuncia de docentes.

“Son más 20 menores en bachillerato que están sin piso jurídico porque no hay una resolución o licencia que los ampare, ellos aparecen retirados del Sistema de Matriculas Estudiantil (SIMAT) desde el año 2022 y no ingresamos en el año 2023, pero el colegio sí hizo los cobros de pensión, matrículas y libros, los papitos hicieron todos estos gastos durante un año para nada, los niños están condenados a repetir. Hay menores de primaria que tampoco están en el SIMAT, teniendo aun así la resolución que los ampara que fue emitida cuando el colegio se llamaba Pequeños Príncipes, y con la misma estamos tratando de subsanar a los de primaria”, afirmó.

Puntualizó que la primera queja fue radicada el pasado 14 de noviembre, y al no ser atendida por la Secretaría de Educación de la capital boyacense, se dirigieron a Personería porque según la señora Bernal, “también estamos hablando de trabajo infantil, los de bachillerato están dándole clases a los de primaria, ¡cómo se les ocurre!, y el secretario de educación nos dice que consigamos colegio para los niños y que repitan, entonces se perdió el año, o que consigamos un colegio para que se pueda hacer un promoción anticipada, pero no es una solución buena”.

Confirmó que los padres de familia adelantarán una demanda colectiva en contra de la institución educativa por esta situación que califican como una ‘estafa’, a esta problemática se agrega que el colegio no cuenta con servicios esenciales de agua y energía eléctrica.

“Mi hijo me ha dicho que no han podido utilizar los baños porque no hay agua, el colegio no tiene quién haga aseo y los niños son los que estaban barriendo y trapeando, no entendíamos por qué nos abría la puerta del colegio un niño de noveno o de décimo…Técnicamente al no estar en el SIMAT, los niños están desescolarizados”, expresó.