El 26 de agosto se cumple el primer mes desde la tragedia que enlutó a Manizales, Caldas. donde Silvana Torres, una joven de 19 años, fue acusada de asesinar a su hija de dos años, Antonella, en un conjunto residencial del barrio San Sebastián.

(Lea también: Las contradictorias publicaciones de Silvana Torres en TikTok antes del asesinato de su hija de 2 años)

Según diferentes testimonios de familiares y conocidos a medios como ‘Testigo Directo’, y pese a la gravedad de los hechos, la madre nunca mostró signos de violencia o crueldad. “Nunca observé nada extraño en su comportamiento ni publicaciones negativas en sus redes sociales. Siempre mostró una imagen positiva”, relató el exnovio de Silvana, por quien ella habría sufrido una tusa amorosa.

El declarante aseguró que la maternidad de Silvana, aunque le resultara hermosa, siempre estuvo tratada por dificultades. Uno de estos desafíos fue el parto de Antonella, que puso en riesgo la vida de Torres, además de momentos de estrés y problemas económicos que la joven sufría frecuentemente. El hombre señaló que posiblemente la madre atravesó una crisis mental severa no diagnosticada, que pudo haberla llevado a cometer el crimen, de acuerdo con el citado medio.

Lee También

“Eso fue para mí la experiencia más bonita, porque ella colocó principalmente que tenía una hija. Sé que de pronto pudo haber tenido un choque mental tan fuerte que no era ella, fueron todas las emociones reprimidas de tanto tiempo. El parto de la niña fue complicado, prácticamente se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte […] Yo no puedo asegurar exactamente el motivo, pero sí puedo dar fe de que lo que le pasó a ella nos pasa a muchas personas, no en el mismo nivel, pero ya sabemos qué puede pasar”, dijo.

En cuanto a las acciones legales, la Fiscalía General de la Nación imputó a Torres los cargos de homicidio agravado. Llama la atención que la acusada presentara una herida de autolesión en el cuello, supuestamente producida con un arma blanca, al igual que varias lesiones similares en la niña, una de ellas fue la causa principal de su fallecimiento, según el informe periodístico.

“No lo creí porque la conozco. Porque estuve con ella, y aunque uno nunca termina de conocer a las personas, sé qué clase de amor le tenía esta mujer a la pequeña”, comentó el exnovio de la mujer.

A pesar de la contundencia de las pruebas en su contra, la defensa de Torres argumentó que su estado mental en el momento de los hechos disminuiría o anularía su responsabilidad penal. Por lo tanto, se presentó el planteamiento de inimputabilidad debido a la inmadurez psicológica o algún trastorno mental que pudo haber afectado a la joven madre, de acuerdo con el rotativo.

Si Torres es declarada culpable, enfrentaría 40 a 50 años de prisión. No obstante, esto podría variar si se determina que su estado mental en el momento del crimen la hacía incapaz de comprender la gravedad de sus actos.

Es innegable que el caso produjo una conmoción general en Manizales, al abrir un debate sobre los factores que pudieron llevar a Torres a tomar la fatal decisión, como el estrés extremo, los problemas económicos, la crisis postparto o posibles trastornos mentales no diagnosticados. Concluyendo, el suceso continúa en revisión judicial dependiendo de la evaluación psicológica que se le adelante a Torres para determinar su responsabilidad penal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.