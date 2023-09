En el Festival de las Ideas 2023 el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló junto al director de contenidos de Prisa Media, Alejandro Santos, sobre la necesidad de generar un diálogo con las distintas fuerzas políticas del país, para que así el Gobierno pueda intentar negociar y aprobar las reformas sociales que propuso el presidente Gustavo Petro, quien se desligó por repunte del narcotráfico.

Justamente, de acuerdo con Velasco, uno de los primeros pasos para generar las condiciones adecuadas para este consenso está en recuperar la confianza, para así “saber qué quiere cada uno, hasta qué punto es capaz de ceder para llegar a lo que quiere cada uno, entendiendo que lo que quiere cada uno tiene que ser una construcción colectiva en algún momento, porque no es lo que quiere cada uno sino lo que quiere toda la sociedad”.

El jefe de la cartera destacó la importancia y prioridad que debe tener el fin de la guerra como primer acuerdo nacional, que Claudia López criticó, a conseguir entre los diferentes sectores políticos.

“Hay dos opciones: seguir desde cada trinchera culpándonos unos a otros de la guerra mientras esta continúa; o hacer un ejercicio serio, para ver cuál es la causa y cómo podemos enfrentarla para parar. Yo creo que el primer gran acuerdo de Colombia tiene que ser un acuerdo sobre cómo poner fin a la guerra”, expuso el mininterior, que está peleado con el registrador.

Velasco anunció que el Gobierno Nacional “quiere arrancar unos diálogos no solo en la capital, sino en la región con todos los sectores, con quien produce, con quien trabaja por los sectores sociales y hacer acciones que vayan frenando ese conflicto”.

De igual manera, aseguró que “en la medida que seamos capaces de ir haciendo esos acuerdos regionales, traerlos a nivel central para intentar hacer un acuerdo nacional, acuerdo en que digamos en qué nos podemos poner de acuerdo, seremos capaces de enfrentar las amenazas más grandes de la sociedad”.

El mininterior, quien reconoció errores en la reforma a la salud se mostró escéptico frente a la propuesta de generar una movilización popular en las calles para presionar al Congreso, en ese sentido, consideró como una “torpeza” el hablar de una nueva Asamblea Constituyente, declarando que “las reformas se tienen que discutir en el Congreso”.

“El Gobierno tiene que saber que llega con unas reformas que se las van a mejorar en el Congreso, o sea, no podemos creer que llegamos y hacemos un contrato de adhesión como un tiquete aéreo, donde cuando uno compra el tiquete está haciendo un contrato, pero el contrato es: ‘usted hace lo que la aerolínea le ordene’. No, sentémonos a construir”, declaró Velasco.

El acuerdo tiene que salir del Congreso, tocar la sociedad pero hacerlo en el Congreso, a mí me parecería muy peligroso que nosotros le hiciéramos juego a una salida por fuera del Congreso, primero, políticamente sería una torpeza del gobierno si nos ponemos a hablar de Constituyente o cualquier cosa de esas, sería un acuerdo pésimo porque se nos iría todo el periodo, tratando de hacer lo que no hacemos, entonces sí necesitamos hacer acuerdos en el Congreso, eso es central, elemental y estamos construyendo eso”, sentenció el ministro del Interior.