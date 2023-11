Sin embargo, Bolívar argumentó que hay un interés de parte de la oposición en minimizar los logros del mandato de Petro, al tiempo que se hace lo posible para hacer más compleja su gobernanza. “Ha habido errores, pero yo siento que no han dejado gobernar a Gustavo Petro”, dijo el exsenador en conversación con 6AM Hoy por Hoy.

Bolívar aseguró que el presidente Petro ha sido objeto de un discurso de oposición negativo desde antes de llegar a la Casa de Nariño.

“Desde la campaña ya le habían montado una narrativa de que era comunista, guerrillero, que iba a expropiar a todo el mundo, acabar con los medios y cerrar las iglesias”, comentó.

Sin embargo, “como todo eso no se dio, vino el plan B: no lo dejemos gobernar”, agregó el exsenador, que tuvo agarrón con Daniel Quintero. Desde su postura, los enemigos políticos de Petro no lo han dejado desenvolverse en su cargo.

“Desde que llegó Petro a la Presidencia han venido día tras día con la narrativa de que es un mal gobierno, las noticias buenas del país las ponen pequeñas”, comentó.

Explicó que la razón por la que Petro ostenta hoy el cargo público más importante de la nación, es porque el descontento de la ciudadanía encontró en su propuesta política una alternativa.

“Los pueblos no cambian del Gobierno porque sí, seguramente había un malestar”, señaló. Mismo que se ha tramitado, según él, de un modo “democrático y tranquilo”.

Sin embargo, la denunciada narrativa de la oposición no deja de ser objeto de preocupación para los defensores del Gobierno. En ese sentido, además del trabajo ejecutivo, el Gobierno deben apoyar la transformación de la percepción sobre el presidente, dijo el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Hay una narrativa para acorralar al presidente y tenerlo siempre a la defensiva. Nos quedan dos años y ocho meses para cambiar esa narrativa”, señaló.

Balance de cuentas

“El país no está caído ni en quiebra, como dicen muchos”, dijo Gustavo Bolívar sobre los resultados a momento del mandato de Gustavo Petro.

Aseguró, en cuanto a los estudios macroeconómicos que se realizan en el país, que “ahí no se hacen análisis serios ni objetivos”.

“La recesión no es solo en Colombia, sino mundial. Obedece a causas externas como las guerras”, dijo señalando que factores como la invasión de Rusia sobre Ucrania ha impactado de forma directa la economía colombiana por la importación de insumos para producción agrícola.

Por otro lado, reconoció el trabajo del mandatario en asuntos como el empleo, el crecimiento del sector turístico y el fomento a la agricultura.

Dejó claro además que si Colombia pasa por un momento económico un tanto complejo, es por dos razones que parecen estar fuera del alcance del presidente Petro.

La primera es que “se está pagando un déficit fiscal que nos dejaron y que se quiere desconocer”. Por otro lado, “el Estado está diseñado para que todo vaya muy lento”.