La Fiscalía General de la Nación formulará acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, este lunes 20 de noviembre ante un juez de Barranquilla, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la diligencia que será presidida por el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, se conocerán detalles adicionales de la investigación que se adelanta en su contra por la presunta filtración de dineros al parecer irregulares en la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe.

El escrito de acusación de 83 páginas contiene la investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía contra Petro, por su presunta participación en hechos de corrupción electoral.

El ente investigador tomó la decisión de llevar a juicio al hijo mayor del jefe de Estado, tras advertir que no cumplió con la entrega de pruebas para colaborar con la justicia y esclarecer este presunto caso de corrupción electoral, como se comprometió públicamente.

Cabe recordar que el hijo mayor del jefe de Estado confesó, en medio de un extenso interrogatorio, que parte de los dineros, al parecer irregulares, que recibió durante el 2022, sí ingresaron a la campaña presidencial del Pacto Histórico, en la que el candidato era Gustavo Petro Urrego, su papá.

Ante el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, el hijo mayor del jefe de Estado reconoció que toda la imputación de cargos que se hizo en su contra el pasado martes primero de agosto, se ajusta completamente a la realidad. De esta manera, renunció a todos sus derechos y se acogió a lo que establece la ley para estos casos.

La intervención del fiscal en medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento ante el juez 74 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, produjo un nuevo escándalo político y judicial en Colombia, pues hasta el momento se presumía que a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro no habían ingresado los dineros supuestamente ilegales.

Sin embargo, las dudas quedaron despejadas con las declaraciones que hizo Nicolás Petro ante la Fiscalía, en las que, además, se comprometió a entregar todos los elementos materiales probatorios que sean necesarios para demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

Nicolás Petro admitió que recibió altas sumas de dinero de parte de “Samuel Santander López Sierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’; de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso ‘El Turco Hilsaca’; de Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y así, entre los dos, poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial”.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se advierte que se incrementó de manera injustificada el patrimonio de Nicolás Petro y de su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez.

Sin embargo, agrega la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos tuvo gastos muy por encima de esa suma, tal como se evidencia a continuación:

Adicionalmente, se han identificado gastos efectuados en establecimientos de comercio realizados desde la cuenta de ahorros No. 24-2660029620 del banco de Davivienda por $157.229.686 pesos.

También se encontraron pagos por servicios públicos por $3.397.748 pesos.

“Por todos estos gastos, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos debía tener en su haber $1.450.837.434, para poder soportarlos y acceder a ellos”, señala el escrito de acusación conocido por W Radio.

En cinco meses Nicolás Petro habría gastado más de 1.200 millones de pesos cuando sus ingresos eran inferiores.

El fiscal Mario Burgos le narrará al hijo mayor del presidente de la República y a su abogado defensor, Diego Henao, las presuntas irregularidades halladas en los gastos realizados entre los meses de julio a diciembre de 2022.

“Es más, entre los meses de julio a diciembre de 2022 el señor Petro Burgos realizó gastos por valor de $1.205.750.000 que representan el 83% de los gastos realizados ese año, en las ciudades de Barranquilla y Bogotá. Sin embargo, se reitera, para el año 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con $280.331.394 por lo que existen $1.053 911.056 millones de pesos que no son producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo, en cifras cerradas en pesos, en diferentes oportunidades, de manera consciente y voluntaria, y, ajenas a su actividad económica de Diputado”.