A través de sus redes sociales, la ‘influenciadora’ y empresaria Laura Camargo, denunció que un hombre, presuntamente habitante de calle, tuvo una conducta inapropiada a su lado cuando realizaba actividades de joya en las playas del barrio Marbella de la ciudad de Cartagena, muy temprano en horas de la mañana.

La mujer relató que el sujeto aprovechó que ella estaba concentrada en su meditación y que tenía audífonos para hacerse tocamientos indebidos solo a un metro de distancia. La ‘influencer‘ se percató de lo sucedido gracias al aviso de una mujer y su mamá, quienes también se encontraban en el balneario.

“Yo estaba meditando tranquila en la playa, eran casi las 7 de la mañana. Empecé mi meditación super bien cuando de la nada se me empieza a acercar un señor, habitante de calle muy cerca de mí. Intento ser muy respetuosa con todo el mundo entonces no le paro bolas si es de la calle, rico o pobre. Sigo con mis audífonos meditando, si no es por una señora y mi mamá que me sacuden como diciéndome ojo, había un señor de la calle tocándose a un metro de distancia mío estaba por saltarse encima de mí ”, contó.

Indignada, Laura Camargo denunció que en el lugar no había presencia de uniformados de la Policía Metropolitana y contó que ante esa situación le tocó salir corriendo de la playa para evitar una agresión del hombre.

La joven, también aseguró que la mujer que la alertó de lo que estaba haciendo el habitante de calle, habría sido abusada en ese mismo balneario.

“La señora me dice a mí ya la abusaron en esta playa. No había un solo policía hago, por eso hago esta denuncia porque me parece fatal para las mujeres que salen a la playa a las 6 de la mañana en Cartagena y no había ni un solo policía. Si no es porque me paro rápido y salgo a correr literal con mi mamá y me paso a la calle no les estaría contando esto así de calmada.”, puntualizó.