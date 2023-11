En la mañana de este martes 21 de noviembre, se registró un hurto a mano armada en la Panadería Masa ubicada en la Calle 82 con Carrera 9, en el norte de Bogotá.

Las autoridades recibieron el llamado de alerta por parte de los clientes y dueños de establecimientos. Según declaraciones, el delincuente amenazó a la víctima y le robó un reloj de marca Rolex avaluado en $ 8 millones.

En conversación con 10 AM Hoy por Hoy, la víctima, Alejandro Serrano Roa, un empresario de la ciudad y esposo de Alejandra Giraldo, narró los hechos y dio detalles de los responsables de este robo: “Yo estaba a las 11:40 a. m. sentado en una silla, tomándome un café y hablando por teléfono. Yo le estaba dando la espalda a la puerta, como estaba concentrado en la llamada de un momento para otro, sentí que me tocaron, me amenazaron con un revolver y me obligaron a quitarme el reloj”.

Según comentó, él fue el último en darse cuenta de la presencia de este personaje en el lugar, ya que las personas que estaban en las mesas de alrededor se pararon, se escondieron y otras salieron corriendo:

“Mi reacción fue irme hacia atrás con la silla y pararme, eso hizo que el ladrón se asustara un poco, pero logró controlarme bien y con la pistola me hizo señales de que me sentara y ahí me dijo de nuevo que le entregara el reloj”.

La víctima también señaló que otro delincuente se encontraba esperando afuera en una motocicleta de bajo cilindraje y, una vez cometido el delito, ambos escaparon del lugar.

“Aunque había más personas con objetos de valor, incluso computadores, el empresario manifestó que los ladrones tenían un objetivo claro:

Cualquier cosa que yo hubiera hecho solo ponía en riesgo mi integridad y la de todas las personas que estaban en el lugar (…) Yo ya llevaba una hora exacta en el establecimiento, a las 11 de la mañana tenía una reunión programada y llegué 15 minutos antes. Hay varias hipótesis de que me estaban siguiendo, o que simplemente fue alguien que pasó por el frente observando a los que estábamos ahí, o incluso, que alguien del establecimiento alertó a los delincuentes”.

Frente a si se tuvo acceso a los vídeos de las cámaras de seguridad del sitio, la víctima mencionó que los trabajadores no fueron muy diligentes en facilitar los videos y que la primera respuesta fue que bajo la ley de hábeas data no se les tenía permitido compartir esa información:

“Claramente, los trabajadores del restaurante no les compete ninguna responsabilidad, pero los vecinos sí tenemos la responsabilidad de poner al servicio del proceso lo que necesita la investigación (…) Aunque la Policía llegó muy rápido, creo que a los 5 minutos y muy rápidamente se pusieron en la tarea de ir a los edificios vecinos, la respuesta de los vecinos fue la misma”.

Por fortuna, las autoridades tuvieron acceso a un video que brindó información adicional de cómo los sujetos llegaron al lugar, su vestimenta y el vehículo en el que se movilizaban.

