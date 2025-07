Las cámaras de seguridad del barrio Boston, en la localidad de Fontibón, lograron captar el repudiable momento en el que un hombre de 48 años es víctima de un ataque con ácido en el rostro.

Fue hacia el mediodía cuando Alfonso Leal, víctima del ataque, caminaba en compañía de su hermano por el occidente de Bogotá, cuando sin motivo aparente, el señalado responsable se acercó a los dos hombres, cruzó palabras en una aparente discusión y lanzó ácido al rostro de Leal.

“Yo venía con mi hermano de comprar lo del almuerzo y, así como se ve en los videos, el hombre se me abalanza y me empuja. Tuvimos un cruce de palabras, pero no pasó a mayores. Nosotros seguimos caminando y ahí fue cuando nos amenazó que nos iba a quemar”, dijo la víctima en entrevista con CityTv.

El hecho ocurrió el 25 de junio y gracias al video, el victimario pudo ser identificado. Incluso, el agresor fue detenido por familiares de la víctima en un hospital cercano, según registra El Tiempo, pero fue dejado en libertad.

Después del ataque, Leal contó al medio citado que fue trasladado al Hospital de Fontibón para ser atendido ante la gravedad de las quemaduras. Allí, asegura que el agresor llegó por sus propios medios y pese a alertar a la Policía, el presunto victimario no fue retenido.

“El agresor estaba en el hospital. Mis hermanos lo vieron, lo señalaron, llamaron a la Policía y, aun así, lo dejaron ir. No entendemos por qué una persona que representa un riesgo evidente está libre. Pudo haberle hecho esto a un niño, a una mujer, a un anciano”, añadió.

Este es el video publicado por CityTV del momento del ataque:

De acuerdo con el diario, pese a que el agresor fue identificado por la chaqueta roja, gorra y mochila que tenía el día del ataque, aún no se ha emitido una orden de captura por parte de las autoridades para dar con su paradero.

Lesiones que sufrió víctima de ataque con ácido

Médicos dieron a conocer que Alfonso Leal tiene quemaduras de segundo grado en más del 20 % de su rostro, lo que lo llevará a someterse a largos tratamientos.

“El daño fue grave. Ya no puedo trabajar porque el frío y el sol me afectan. Me esperan múltiples citas médicas, valoraciones con el cirujano y un proceso largo de recuperación. Mi familia está muy afectada emocional y económicamente”, agregó al respecto la víctima al diario.

A su vez, indicó que no puede costear los tratamientos debido a su condición económica y manifestó su preocupación al no poder trabajar, pues asegura que es cabeza de familia y quien lleva el sustento a su hogar.

