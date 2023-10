Elegir la profesión es uno de los momentos más importantes de la vida de una persona, pues define la calidad de vida, el bienestar y hasta la estabilidad financiera; sin embargo, mientras algunas personas deciden enfocarse en las carreras mejores pagas en el territorio colombiano, hay otras personas que buscan ser disruptivos y ejercer oficios diversos, que en ocasiones pueden llegar a ser ‘raros’ o curiosos. En ese sentido, a medida que avanza el tiempo y surgen nuevas tendencias, van apareciendo nuevas profesiones según la necesidad del mercado, así que aquí le contamos cuáles son algunos de los trabajos menos comunes que se encuentran en el entorno global y sus principales funciones:

Trabajos más ‘raros’ en el mundo

Múltiples ciudadanos a nivel global deciden realizarse personalmente a través de las profesiones mejor pagas y que tienen gran proyección en el futuro; no obstante, hay algunos que prefieren adaptarse a las tendencias y ejercer oficios no tan comunes. Según un artículo publicado en LinkedIn por una experta en Marketing, Aurora Lorenzo explica cuáles son algunas de las profesiones más extrañas del mundo, que son bien pagadas internacionalmente y que, posiblemente, no cuenten precisamente con una tarjeta profesional:

Probador de comida para perros

Puede parecer increíble, pero lo cierto es que los catadores profesionales de comida para mascotas son seres humanos que deben hacer el trabajo de degustación, lo que permite asegurarse que cada ingrediente esté equilibrado de la manera correcta y verificar aspectos como el color, la textura, el sabor y olor.

‘Plañidero’

¡Es un profesional de luto! Este es uno de los trabajos mejor pagos de esta lista y su labor es asistir a funerales donde se espera que haya baja participación de gente. La principal tarea consiste en conversar un poco con los dolientes durante el funeral y fingir tristeza y llanto por la pérdida del difunto, haciendo que se vea natural.

Abrazador

Es considerada como una de las profesiones más extrañas del mercado laboral, ya que, si le gusta brindar cariño a los demás, va a disfrutar mucho del trabajo, que en otros países pagan muy bien.

Probador de colchones profesional

¡Para los amantes al sueño y la comodidad! Su trabajo consiste en dormir en varios colchones para luego realizar informes sobre la calidad y cantidad, comodidad y adaptabilidad de estos.

Niñero de osos panda

De acuerdo con el artículo, en el centro chino de Protección e Investigación del Panda Gigante, se ofrece este empleo para personas mayores de 22 años, que consiste en alimentar a pandas, darles cariño y velar por su higiene y la limpieza de su hábitat.

Probador de toboganes acuáticos

Este es el oficio perfecto para los amantes de la diversión y la adrenalina, pues son los encargados de informar la calidad del agua, la velocidad de deslizamiento, la seguridad de estas atracciones y el modo de “aterrizaje”.

Y a usted, ¿le gustaría ejercer alguno de estos trabajos?

